न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में तीसरे टी20 इंटरनेशनल में वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 45 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए. सातवें ओवर में जैकरी फिशर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह आउट हो गए. आउट होने के बाद वैभव न‍िराश द‍िखे.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 19 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए. इस दौरान वैभव के बल्ले से 4 छक्के और 4 चौके निकले. हालांकि, उनकी आक्रामक पारी का अंत सातवें ओवर में हो गया और आउट होते ही उनके चेहरे पर निराशा दिखी.



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भारतीय पारी के 7.1 ओवर में जैकरी फिशर गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने लेग स्टंप के बाहर लेंथ गेंद डाली. वैभव ने जगह बनाकर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उछल गई.

लॉन्ग ऑन पर ग्लेन फिलिप्स ने आगे दौड़ते हुए दाईं ओर डाइव लगाई और कैच लपक लिया. इस तरह वैभव की 19 गेंदों पर 45 रन की पारी समाप्त हो गई. 26 साल के फिशर का यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला विकेट था.

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वैभव के आउट होने पर भारत का स्कोर 133/1

वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के समय भारतीय टीम का स्कोर 7.1 ओवर में 133 रन पर एक विकेट था. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 198/3 रन बनाए थे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन में खेला गया.

खास बात यह रही कि इस मुकाबले में वैभव को ओपन‍िंग करने का मौका म‍िला, जिसे उन्होंने पूरी तरह भुनाया. इससे पहले क्राइस्टचर्च टी20 में जब उनको ईशान क‍िशन की जगह शाम‍िल किया गया था तो उन्होंने 8 गेंदों में 4 रन बनाए थे. क्राइस्टचर्च में इससे पहले भारतीय टीम ने दोनों मुकाबले 4-4 व‍िकेट से जीते थे.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड के 199 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

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