भूत की अफवाह से चितकारा यूनिवर्सिटी में हंगामा, पुलिस से भिड़े छात्र, वाहनों में की तोड़फोड़

पंजाब के पटियाला में चितकारा यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया. कैंपस में भूत और दो छात्राओं के लापता होने की अफवाह के बाद बड़ी संख्या में छात्र एकजुट हो गए. उन्होंने प्रदर्शन किया. इस दौरान कैंपस में तोड़फोड़ भी की गई.

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दरअसल, मामला 25 सितंबर की दरमियानी रात का है. सोशल मीडिया पर कैंपस में भूत होने की बातें सामने आई थीं. इसके बाद दो छात्राओं के लापता होने की चर्चा भी फैल गई. देखते ही देखते छात्रों की भीड़ जुट गई. इसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया.

पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प

माहौल बिगड़ने की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. थाना बनूड़, थाना सदर राजपुरा और थाना सिटी राजपुरा से पुलिस टीमें पहुंचीं. पुलिस ने छात्रों को शांत कराने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई.

हंगामे के दौरान पुलिस की एक सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई. KSM चौकी, सिटी राजपुरा के इंचार्ज अजय कुमार के साथ भी धक्का-मुक्की की सूचना है. छात्रों ने उन पर नशे में होने का आरोप लगाया. इसके बाद यूनिवर्सिटी की लैब में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया.

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दरअसल, छात्रों के बीच यह चर्चा थी कि कैंपस में पहले किसी छात्रा ने आत्महत्या की थी. इसके बाद उसका भूत हॉस्टल में छात्रों को परेशान कर रहा है. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है.

प्रशासन के मुताबिक, रात के समय कुछ शरारती तत्व छात्रों के कमरों के दरवाजे खटखटाकर भाग जाते थे. इसी वजह से डर और अफवाह का माहौल बना. पुलिस अब इन घटनाओं की भी जांच कर रही है.

दो छात्राओं के लापता होने से भी बिगड़ा माहौल

हंगामे के बीच दो छात्राओं के लापता होने की बात भी सामने आई. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी पोस्ट भी किए जाने की जानकारी है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी छात्रा के लापता होने की पुष्टि नहीं की है.

मौके पर पहुंचे डीएसपी सुखदेव सिंह ने छात्रों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी छात्रा का नाम या पहचान सामने नहीं आई है. छात्रों से भी यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कथित तौर पर कौन-सी दो छात्राएं लापता हैं.

डीएसपी सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने छात्रों की शिकायतें ली हैं. हर शिकायत की जांच की जाएगी. छात्रों से जानकारी लेकर उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा. अगर कोई छात्रा वास्तव में लापता मिलती है तो उसकी गुमशुदगी की भी जांच होगी.

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डीएसपी ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में स्थिति शांत है. बच्चे सुरक्षित हैं. पुलिस मौके पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है.

पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन अब CCTV फुटेज की जांच करेंगे. दरवाजे खटखटाने और अफवाह फैलने से जुड़ी घटनाओं की भी पड़ताल होगी. अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए और हॉस्टल लौट गए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.



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