Asian Games: कबड्डी में GOLD जीतकर जापान में गूंजा 'वंदे मातरम', ईरान से भारत ने लिया 2018 का बदला

नागोया में भारत की बेटियों ने एक बार फिर कबड्डी में अपना दबदबा दिखाया. भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में ईरान को 37-34 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, क्योंकि दूसरे हाफ में ईरान ने जोरदार वापसी की, लेकिन भारत की पहली हाफ की बढ़त निर्णायक साबित हुई.
फाइनल के पहले हाफ में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 22-16 की बढ़त बना ली. इसके बाद ईरान ने दूसरे हाफ में बेहतर प्रदर्शन किया और इस हाफ को 18-15 से अपने नाम किया.
हालांकि, पहले हाफ में बनाई गई भारत की छह अंकों की बढ़त ईरान के लिए भारी पड़ गई. आखिरकार भारतीय टीम ने मुकाबला 37-34 से अपने नाम किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया.
GOLD FOR BHARAT!🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026
Heartiest congratulations to the Indian Women’s Kabaddi Team on successfully defending their Asian Games title, defeating Iran in a Gold Medal Match at the Asian Games 2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Nza2PDQyPb
जीत के बाद गूंजा वंदे मातरम
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी खास रहा. टीम ने एरिना का विक्ट्री लैप लगाया और इस दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का उद्घोष किया. जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ अपनी खुशी का इजहार किया.
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2018 में टूटा था सिलसिला
भारतीय महिला कबड्डी टीम का एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का सिलसिला 2018 के जकार्ता गेम्स में टूटा था. तब फाइनल में भारत को ईरान के हाथों हार मिली थी और टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था. इसके अलावा महिला टीम ने एशियन गेम्स के बाकी सभी सीजन में गोल्ड मेडल जीता है.
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एशियन गेम्स में कबड्डी पर भारत का लंबे समय से दबदबा रहा है. पुरुष और महिला टीमों ने लगभग हर संस्करण में गोल्ड जीता है. पुरुष टीम ने लगातार सात गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन 2018 जकार्ता गेम्स में यह सिलसिला टूट गया. उस संस्करण में ईरान चैंपियन बना, जबकि भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही थी. इसके बाद भारत ने 2023 हांगझोऊ गेम्स में वापसी करते हुए फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.