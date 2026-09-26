scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वृंदावन: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरकर मौत! जांच में जुटी मथुरा पुलिस

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई. गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाए गए साधक ने दम तोड़ दिया. फिलहाल, पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है.

Advertisement
X
वृंदावन में साधु की मौत से सनसनी (Photo- ITG)
वृंदावन में साधु की मौत से सनसनी (Photo- ITG)

Uttar Praesh News: वृंदावन के कोतवाली क्षेत्र स्थित गुरु कृपा कुंज में शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण के सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे.

बताया जा रहा है कि आश्रम के लोग उन्हें सर्वोदय अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

चौथी मंजिल से गिरकर हुई मौत

सम्बंधित ख़बरें

Dahi Arbi Sabzi
ना लहसुन, ना प्याज, 1 कप दही से बनाएं मथुरा वाली अरबी की सब्जी
19 सितंबर को राधा अष्टमी, जानें अष्टमी तिथि और मुहूर्त
महिला की नाक काटने की घटना से मची सनसनी. (Photo: Representational )
मथुरा: गोवर्धन परिक्रमा के दौरान महिला पर हमला, भिखारी ने काट दी नाक
मथुरा के सपा नेता ने महिला को दिया मुख्यमंत्री कोटे से IAS बनवाने का प्रलोभन.(Photo:ITG)
'मैडम, सरकार बनने दो, आपको IAS बनवा दूंगा', सपा नेता की चैट वायरल
Mathura jewellery shop robbery Case (Photo: ITG)
नौकर को रातोरात बनना था अमीर, कर डाली 12 करोड़ की चोरी, फिर...

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. घटना के बाद आश्रम से जुड़े लोग ही गंभीर हालत में साधक को अस्पताल लेकर पहुंचे थे. पुलिस को इस दुखद घटना की जानकारी काफी समय बाद दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

हर पहलू पर जांच जारी

इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि, साधक के शरीर पर चोटों के निशान थे. अब ये छत से गिरने के बाद के हैं या पहले के, यह जांच का विषय है. मथुरा पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि यह खुदकुशी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या हत्या का मामला है.

Advertisement

परिजनों के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है, जो मध्य प्रदेश से सुबह तक मथुरा पहुंचेंगे. परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फॉरेंसिक टीम भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बढ़े वजन के लिए मां से मिले ताने-खोया काम, कंगाल हो गई थी एक्ट्रेस, फिर करण जौहर ने बदली किस्मत |
    झाग स्प्रे किया और बन गई मजबूत ईंट, आजकल रेड ब्रिक्स की जगह ये क्या लगवा रहे हैं लोग? |
    पश्चिम बंगाल: चाय पीने गए BJP नेताओं पर लाठी-चाकू से हमला, 1 की मौत |
    चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे अधीर रंजन, उठाए ये गंभीर सवाल |
    ईरान की उस मिसाइल का खौफ... समंदर में 1200 KM पीछे हटी अमेरिकी नौसेना |
    Social Media पर गहने दिखाना यूट्यूबर को पड़ा भारी, रील्स देखकर घर पहुंचे शातिर चोर! |
    लड़कियों से बदसलूकी पर भड़कीं मीसा भारती, सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR की मांग |
    विराट कोहली के बचपन के कोच को DDCA ने दी बड़ी जिम्मेदारी, विजय दहिया बने हेड कोच |
    पैसों के विवाद में पत्नी की हत्या, खाली प्लॉट में बॉडी फेंककर भागा पति |
    वृंदावन: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरकर मौत! जांच में जुटी मथुरा पुलिस
    Advertisement