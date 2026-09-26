वृंदावन: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरकर मौत! जांच में जुटी मथुरा पुलिस

Uttar Praesh News: वृंदावन के कोतवाली क्षेत्र स्थित गुरु कृपा कुंज में शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण के सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि आश्रम के लोग उन्हें सर्वोदय अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

चौथी मंजिल से गिरकर हुई मौत

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. घटना के बाद आश्रम से जुड़े लोग ही गंभीर हालत में साधक को अस्पताल लेकर पहुंचे थे. पुलिस को इस दुखद घटना की जानकारी काफी समय बाद दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

हर पहलू पर जांच जारी

इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि, साधक के शरीर पर चोटों के निशान थे. अब ये छत से गिरने के बाद के हैं या पहले के, यह जांच का विषय है. मथुरा पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि यह खुदकुशी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या हत्या का मामला है.

Advertisement

परिजनों के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है, जो मध्य प्रदेश से सुबह तक मथुरा पहुंचेंगे. परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फॉरेंसिक टीम भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके.

---- समाप्त ----