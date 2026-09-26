ग्रेटर नोएडा: छात्रों को कॉलेज ले जाने वाली बस बनी आग का गोला, देर रात सड़क किनारे खड़ी बस जली

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देर रात सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई. घटना के समय बस में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग में बस जलकर खाक हो गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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कितने बजे हुई ये घटना?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 25 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे हुई. आर्यन रेसीडेंसीज हॉस्टल के सामने सड़क किनारे नियमित रूप से तीन बसें खड़ी रहती थीं. इनमें हॉस्टल की बस नंबर HR55 AH 1231 भी शामिल थी. रात करीब 11:15 बजे इस बस में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई.

कितने बजे तक पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम?

बताया गया कि आग लगने की जानकारी हॉस्टल के मैनेजर धर्मेंद्र ने रात करीब 11:27 बजे पुलिस थाने और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम सक्रिय हुई. करीब 11:41 बजे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस के अंदर पीछे की तरफ से आग लगने की बात सामने आ रही है.

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क्या आसपास के वाहन भी आए चपेट में?

हालांकि, आग किस वजह से लगी, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. आग लगने के समय बस पूरी तरह खाली थी, इसलिए किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है. बस के पास उसी मालिक की दो अन्य बसें भी खड़ी थीं. आग फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बसों को तुरंत वहां से हटवा दिया.

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बताया गया कि यह बस दिन के समय हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को लॉयड लॉ कॉलेज तक लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी. राहत की बात यह रही कि घटना देर रात हुई और बस में कोई छात्र या चालक मौजूद नहीं था. दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बस में आग कैसे लगी और इसके पीछे कोई तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य कारण.

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