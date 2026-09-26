scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा: छात्रों को कॉलेज ले जाने वाली बस बनी आग का गोला, देर रात सड़क किनारे खड़ी बस जली

ग्रेटर नोएडा में देर रात सड़क किनारे खड़ी प्राइवेट बस अचानक आग की लपटों में घिर गई. बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. पास खड़ी दो अन्य बसों को भी तुरंत हटा दिया गया. दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. अब आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा में बस में लगी भीषण आग (Photo: File)
ग्रेटर नोएडा में बस में लगी भीषण आग (Photo: File)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देर रात सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई. घटना के समय बस में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग में बस जलकर खाक हो गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. 

कितने बजे हुई ये घटना?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 25 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे हुई. आर्यन रेसीडेंसीज हॉस्टल के सामने सड़क किनारे नियमित रूप से तीन बसें खड़ी रहती थीं. इनमें हॉस्टल की बस नंबर HR55 AH 1231 भी शामिल थी. रात करीब 11:15 बजे इस बस में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई. 

सम्बंधित ख़बरें

imd heavy rain alert
UP से लेकर उत्तराखंड तक आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट
Banda 13 year girl raped by tantrik
झाड़-फूंक के नाम पर 13 साल की बच्ची से रेप, 55 साल का तांत्रिक गिरफ्तार
योगी सरकार में कितना बदला अन्नदाता का हाल, बागपत के किसानों की जुबानी
Ummed Singh, accused of beating his 15-year-old son to death, was arrested by Auraiya Police.
पिता ने बेटे को खंभे से बांधा, लाठी से मरते दम तक पीटा
मौत की हर एंगल से जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
गाजियाबाद में 2 साल की बेटी-मां फंदे से लटकी मिलीं, जांच में जुटी पुलिस

कितने बजे तक पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम?

बताया गया कि आग लगने की जानकारी हॉस्टल के मैनेजर धर्मेंद्र ने रात करीब 11:27 बजे पुलिस थाने और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम सक्रिय हुई. करीब 11:41 बजे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस के अंदर पीछे की तरफ से आग लगने की बात सामने आ रही है. 

Advertisement


क्या आसपास के वाहन भी आए चपेट में?

हालांकि, आग किस वजह से लगी, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. आग लगने के समय बस पूरी तरह खाली थी, इसलिए किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है. बस के पास उसी मालिक की दो अन्य बसें भी खड़ी थीं. आग फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बसों को तुरंत वहां से हटवा दिया. 

यह भी पढ़ें: स्लीपर बस के बाद ग्रेटर नोएडा की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, "स्लीपर बस के बाद ग्रेटर नोएडा की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, जलकर खाक हुईं कई गाड़ियां

बताया गया कि यह बस दिन के समय हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को लॉयड लॉ कॉलेज तक लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी. राहत की बात यह रही कि घटना देर रात हुई और बस में कोई छात्र या चालक मौजूद नहीं था. दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बस में आग कैसे लगी और इसके पीछे कोई तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य कारण.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भूत की अफवाह से चितकारा यूनिवर्सिटी में हंगामा, पुलिस से भिड़े छात्र, वाहनों में की तोड़फोड़ |
    अमेरिका में मैं कैसे बना करोड़पति? भारतीय ने बताया अपना पूरा सफर |
    'पैसे चाहिए, तो करो ये 174 बदलाव...' कंगाल पाकिस्‍तान को IMF से बड़ा झटका! |
    'मेडल नहीं आता तो सब बेकार...', एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर छलका 'मैराथनवीर' सावन बरवाल का दर्द |
    'दृश्यम 3' से पहले अजय देवगन का अनोखा अंदाज, CM की पत्नी अमृता फडणवीस संग जुहू बीच पर कचरा किया साफ |
    चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों के बीच NDA सहयोगियों ने क्या कहा? |
    ₹10,000 का AI Toothbrush कैसे काम करता है? देखें रिव्यू |
    अमेरिका में सिर्फ पत्तियां साफ करने के मिलते हैं इतने रुपये! घंटे की कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान |
    साथ पी चाय, ट्रेड पर की बात... ट्रंप-जिनपिंग मीटिंग में ताइवान और ईरान पर क्या हुआ? |
    MARUTI जैसा माइलेज, CRETA-SIERRA जैसा लुक... आ रही धांसू SUV
    Advertisement