scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: 'मां पर भद्दी गाली सुन आपा खो बैठा...', क्रिकेटर ने फैन को पकड़कर बीच मैदान चलाए लात-घूंसे, हुआ भयंकर बवाल!

क्रिकेट के मैदान पर अचानक भड़की हिंसा ने हर किसी को हैरान कर दिया. श्रीनगर में मैच गंवाने के बाद एक खिलाड़ी ने आपा खोकर दर्शक पर ताबड़तोड़ लात-घूंसे बरसा दिए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
मैदान पर चले लात-घूंसे. (PHOTO: SCREENGRAB)
मैदान पर चले लात-घूंसे. (PHOTO: SCREENGRAB)

श्रीनगर के मशहूर बख्शी स्टेडियम से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां क्रिकेट के मैदान पर खेल का रोमांच अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. रेड प्रीमियर लीग (RPL) के एक अहम सेमीफाइनल मुकाबले के बाद मैदान पर जमकर लात-घूंसे चले. 

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वायरल वीडियो में कश्मीरी क्रिकेटर जहांगीर लोन एक दर्शक के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से खेल फैन्स के बीच इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है.

यह पूरी घटना रविवार को खेली गई सेमीफाइनल मैच के बाद हुई. इस मैच में आथवास इंडिया इलेवन ने रॉयल गुडविल सीसी को 3 विकेट से हरा दिया. इस हार के बाद मैदान पर तनाव का माहौल बन गया. जैसे ही विजेता टीम के समर्थक जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान के अंदर आ गए और हारी हुई टीम के खिलाड़ी पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तभी रॉयल गुडविल सीसी के लिए खेल रहे जहांगीर लोन और एक दर्शक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

इन जेन जी क्रिकेटर्स की कम उम्र में करोड़ों की नेटवर्थ
कम उम्र में करोड़ों में कमा रहे ये Gen Z क्रिकेटर्स! बने टीम की रीढ़
Dussehra 2026
बुराई पर अच्छाई की जीत हो...सचिन-गंभीर ने दी विजयादशमी की बधाई
Natasha Stenchovik
हार्दिक की एक्स वाइफ नताशा ने बिकिनी में काटा गदर
Train ticket rules
जहां की टिकट थी, पहले उतरे तो पुलिस ने पकड़ा! रेलवे का नियम क्या है?
टाइगर पर फायरिंग की चश्मदीद व्लॉगर ने खोली ये राज़
Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहांगीर लोन सफेद स्वैपशर्ट और जींस पहने एक शख्स से उलझते हैं. फिर अचानक उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर देते हैं. स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वहां मौजूद अन्य लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिलाड़ी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता.

क्रिकेटर जहांगीर लोन ने दी अपनी सफाई

इस पूरे विवाद के तूल पकड़ने के बाद क्रिकेटर जहांगीर लोन ने एक स्थानीय मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने दावा किया कि जब उनकी टीम पवेलियन की तरफ जा रही थी, तब विपक्षी टीम के समर्थकों और दर्शकों ने उन्हें लगातार गालियां दीं.

जहांगीर का आरोप है कि उन्हें और उनकी मां को लेकर बेहद अपमानजनक और भद्दी गालियां दी गईं, जिससे वह खुद को रोक नहीं पाए. अपने गुस्से का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने या अपनी मां के खिलाफ ऐसी भद्दी गालियां कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि गर्मी और आवेश में आकर उन्होंने अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद यह घटना घटी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रामायण की एडवांस बुकिंग पर लगा ब्रेक, कहां फंसा पेंच? रणबीर-यश की फिल्म के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार! |
    प्रेमी का गिफ्ट किया मोबाइल पति ने पकड़ा, खुल गया अफेयर का राज, फिर पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश |
    VIDEO: प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया की भव्य शस्त्र पूजा, बेंती राजभवन में दिखे सैकड़ों असलहे |
    'लगा टायर फटा है... फिर सीने में तेज दर्द', टाइगर पर फायरिंग में वीडियो बना रहे इस शख्स को लगी गोली, बताया पूरा मंजर |
    अल्बानिया में जारी हिंसा पर भारत में क्यों छिड़ गया सियासी घमासान, देखें |
    ब्राजील, फ्रांस, स्पेन... हर जगह प्रोटेस्ट, किस देश को कौन से मुद्दे झुलसा रहे? |
    'आतंकवाद शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा', SCO सम‍िट में बोले राजनाथ सिंह |
    ₹1.5 लाख वाला iPhone 17 Pro Max अब ₹87,043 में! Flipkart पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट |
    Dussehra 2026: महादेव का वो पवित्र स्थल जहां लोग नहीं करते रावण दहन, जानें वजह |
    'रामायण' के कुंभकर्ण हैं पंचायत के प्रह्लाद चा, फैसल मलिक बोले- दिमाग में था हल्क
    Advertisement