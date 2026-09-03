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चार सवारी और फुल AC, सिंगल चार्ज में 1230KM दौड़ी EV, कंपनी ने शेयर किया VIDEO

सिंगल चार्ज में 1230KM का सफर और उसके बाद भी 58 किलोमीटर की रेंज बाकी. ये कहानी एक ऐसी कार की है, जो इलेक्ट्रिक है और पेट्रोल से पावर भी लेती है. हम बात कर रहे हैं शाओमी स्काईनोमैड एन90 मैक्स रेंज एक्सटेंडर की. इस कार में एक इंजन लगा है, जो कार की बैटरी को चार्ज करता है. आइए जानते हैं इस SUV दूसरी खास बातें.

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Xiaomi SkyNomad N90 को कंपनी ने चीन में रिवील किया है. (Photo: Xiaomi China)
Xiaomi SkyNomad N90 को कंपनी ने चीन में रिवील किया है. (Photo: Xiaomi China)

इलेक्ट्रिक कारों के साथ लोगों की चुनौती रेंज को लेकर होती है. वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल कारों के साथ माइलेज एक बड़ी समस्या होती है. ऐसे में क्या हो अगर कोई कार इन दोनों ही समस्या का हल लेकर आ जाए. ऐसा ही कुछ रेंज एक्सटेंडर ऑफर कर रही है. इस तरह की सुविधा वाली एक कार शाओमी ने बनाई है, जो चीनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है. 

हम बात कर रहे हैं शाओमी स्काईनोमैड ए90 मैक्स (Xiaomi Skynomad N90 Max EREV) एसयूवी की. हाल में ही कंपनी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया है कि सिंगल चार्ज और फुल टैंक में इस एसयूवी ने 1230 किलोमीटर का सफर तय किया है. 

104Kmph की स्पीड पर चली कार

शाओमी की स्काईनोमैड एन90 मैक्स रेंज एक्सटेंडर ईवी को शंघाई से बीजिंग तक चार लोगों के साथ ड्राइव किया गया है. उस दौरान कार में चार लोगों के साथ 50 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन भी था. इस पूरी ड्राइव के दौरान कार का क्लाइमेट कंट्रोल 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया था. 

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स्काईनोमैड एन90 मैक्स को इको मोड में चलाया जा रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव मोड को प्रायोरिटी दी गई थी. पूरी ड्राइव के दौरान टायर का प्रेशर 2.9 बार पर सेट था, जबकि एनर्जी रिकवरी सिस्टम 80 परसेंट एफिशिएंसी पर सेट था. कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर (स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट) जू जीयुन (Xu Jieyun) ने इस ड्राइव का वीडियो शेयर किया है. 

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जू जीयुन ने बताया कि कार की एवरेज हाईवे स्पीड 104 किलोमीटर प्रति घंटे की थी. कार को शाओमी के हाइपर ऑटोनॉमस ड्राइविंग की मदद से ड्राइव किया जा रहा था. स्काईनोमैड एन90 मैक्स की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 323.6 किलोमीटर थी. ये कंपनी के क्लेम का 69.7 परसेंट था. 

क्या है कार में खास? 

शाओमी की इस कार को शंघाई के 5जी फ्यूचर सेंटर से बीजिंग स्थित शाओमी कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक ड्राइव किया गया. इस पूरे रूट में कार ने 1230 किलोमीटर का सफर तय किया. सफर पूरा होने के बाद कार 54 किलोमीटर की बची रेंज दिखा रही थी. यानी कार फुल टैंक और फुल चार्ज में कुल 1284 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: धड़ाधड़ हुई Mahindra SUVs की सेल, अगस्त में बेच दी 50% ज्यादा कारें

ये कंपनी की क्लेम्ड रेंज का 75.3 परसेंट है. स्काईनोमैड एन90 मैक्स एक फुल साइज एसयूवी है, जो 5285 एमएम लंबी है. इसका व्हीलबेस 3080 एमएम का है. इसमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन मिलता है. ये इंजन जनरेटर की तरह काम करता है, जो 76kWh की बैटरी को चार्ज करता है. इस कार को चीन में अनवील किया गया है. फिलहाल इसकी प्री-बुकिंग चल रही है. सितंबर में कंपनी इसे लॉन्च करेगी.

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