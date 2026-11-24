वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का खौफ विरोधी टीम के कप्तान के बयान में भी नजर आया. यूएई ए के कप्तान बास‍िल हमीद ने माना कि 15 साल के भारतीय बल्लेबाज को रोकना बेहद मुश्किल था. भारत ए के खिलाफ 250 रन बनाने के बावजूद यूएई को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वैभव ने मंगलवार को महज 53 गेंदों में 204 रन ठोककर मुकाबले को एकतरफा बना दिया था.

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मैच के बाद बास‍िल हमीद ने कहा कि यह उनकी टीम के लिए काफी मुश्किल मुकाबला रहा. वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें रोक पाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा- यह हमारे लिए मुश्किल दिन था. जिस तरह वैभव बल्लेबाजी करता है, उसे रोकना बेहद कठिन है. हमें इस हार से जुड़ी भावनाओं को समझने और इससे उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा. इसके बाद हम विचार करेंगे कि कहां कुछ बेहतर कर सकते थे.

हरप्रीत भाटिया की पारी से खुश UAE कप्तान

यूएई की ओर से हरप्रीत सिंह भाटिया ने 144 गेंदों में 130 रन की शानदार पारी खेली थी. हालांकि उनकी यह कोशिश टीम को जीत नहीं दिला सकी. बास‍िल हमीद ने हरप्रीत की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे टीम को ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहती है.

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उन्होंने कहा- यह बेहतरीन पारी थी. हम हरप्रीत भाई से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं. वह यूएई के हमारे टॉप खिलाड़ियों में से एक हैं. मुझे खुशी है कि उन्होंने तीसरे मैच में इतनी बड़ी पारी खेली. इससे उन्हें अगले असाइनमेंट के लिए आत्मविश्वास मिलेगा.

युवा टीम के प्रदर्शन पर कप्तान को गर्व

बास‍िल हमीद ने राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट से अपनी टीम को मिली सीख पर भी बात की. उनके मुताबिक, यूएई की टीम काफी युवा है और ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार इतने दबाव वाले टूर्नामेंट में खेल रहे थे. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया.

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उन्होंने कहा कि 50 ओवर के क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में मजबूत सामूहिक प्रयास ही भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ जीत दिला सकता है.

बास‍िल ने कहा- मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है. हमने मैचों के कई चरणों में अच्छा प्रदर्शन किया. हमारे पास कई पॉज‍िट‍िव चीजें हैं, लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ जीत के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है. अब हम ड्रेसिंग रूम में इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे और दोबारा अपनी तैयारियों पर काम करेंगे. उन्होंने आगे बताया कि टीम का अगला असाइनमेंट नेपाल में हो सकता है. यूएई की टीम वहां बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ उतरेगी.





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