How To Keep Bedroom Warm: सर्दियों में रात के समय ठंड बढ़ते ही सबसे ज्यादा परेशानी बेडरूम में होती है. कई बार मोटी रजाई और कंबल ओढ़ने के बाद भी कमरा इतना ठंडा रहता है कि बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता. इसके साथ ही कई बार तो बिस्तर में भी गर्माहट नहीं आ पाती है. ऐसे में लोग हीटर या ब्लोअर का सहारा लेते हैं. लेकिन ज्यादा हीटर और ब्लोअर चलाना ना तो सेहत के लिए अच्छा होता है और ना ही बजट के लिए. दरअसल, ज्यादा देर इन्हें चलाने से बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है और ये सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप बिना पैसे खर्च किए अपने बेडरूम को गर्म और आरामदायक रखना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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दरअसल, कमरे में रखे फर्नीचर की सही जगह से लेकर पर्दों और दरवाजों तक में कुछ बदलाव करके ठंडक को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसके लिए आपको बाजार से महंगा हीटर या ब्लोअर खरीदने की भी जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं ऐसे 6 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप बिना हीटर चलाए भी अपने बेडरूम को सर्दियों में गर्म और आरामदायक बना सकते हैं.

1. बेड को खिड़की से दूर रखें: सर्दियों में खिड़कियों के आसपास ठंड ज्यादा महसूस होती है. दरअसल, खिड़कियों के शीशे और उनके किनारों से ठंडी हवा कमरे के अंदर आ सकती है. ऐसे में अगर आपका बेड खिड़की के बिल्कुल पास है, तो सोते समय ठंड ज्यादा लग सकती है.

इसलिए कोशिश करें कि बेड को खिड़की से हटाकर कमरे की किसी दीवार के पास खिसका दें. इससे आप ठंडी हवा के सीधे कॉन्टैक्ट में आने से बच सकते हैं और सोते समय ज्यादा आराम मिलेगा.



2. शाम होते ही बंद कर दें पर्दे: कमरे को गर्म रखने में पर्दों का रोल भी बहुत बड़ा होता है. दिन में अगर आपके कमरे में धूप आती है, तो खिड़कियों के पर्दे खुले रखें. इससे सूरज की रोशनी और गर्माहट कमरे में पहुंच सकेगी. लेकिन शाम होते ही पर्दे बंद कर दें. खासकर अगर आपके पास मोटे कपड़े, वेलवेट या थर्मल पर्दे हैं, तो उनका इस्तेमाल करें. ये खिड़कियों से होने वाले गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं.



3. फर्श पर बिछाएं मोटी दरी या कारपेट: अगर आपके बेडरूम में मार्बल या टाइल्स का फर्श है, तो सर्दियों में उस पर पैर रखते ही ठंड महसूस होती है. ऐसे में फर्श पर मोटी दरी, गलीचा या कारपेट बिछाना अच्छा ऑप्शन है. इससे फर्श की ठंडक सीधे पैरों तक नहीं पहुंचेगी. साथ ही कारपेट कमरे को थोड़ा ज्यादा गर्म और कंफर्टेबल महसूस कराने में मदद करेगा. आप चाहें तो बेड के आसपास पुरानी मोटी दरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.



4. रेडिएटर के आसपास न रखें सामान: अगर आपके घर में रेडिएटर लगा है, तो उसके सामने कोई भारी फर्नीचर, सोफा या दूसरा सामान न रखें. कई बार लोग रेडिएटर के सामने पर्दे या फर्नीचर लगा देते हैं, जिससे उसकी गर्म हवा पूरे कमरे में ठीक से नहीं फैल पाती. इसलिए रेडिएटर के आसपास अच्छी खासी जगह खाली रखें. इससे गर्म हवा को कमरे में फैलने का रास्ता मिलेगा और हीटिंग का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा.



5. दरवाजे के नीचे रखें मोटा तौलिया: कई बार दरवाजा बंद होने के बावजूद उसके नीचे बनी खाली जगह से ठंडी हवा कमरे में आती रहती है. इससे कमरे की गर्माहट कम हो जाती है. इससे बचने के लिए एक पुराना मोटा तौलिया लें और उसे रोल करके दरवाजे के नीचे रख दें. इससे ठंडी हवा का अंदर आना कम हो सकता है. खिड़कियों और दरवाजों के किनारों से भी हवा आती है, इसलिए वो भी चेक कर लें. अगर जरूरत पड़े तो ड्राफ्ट सीलिंग स्ट्रिप लगाएं.

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6. खाली कमरों के दरवाजे रखें बंद: अगर घर में कुछ ऐसे कमरे हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं होता, तो उनके दरवाजे बंद रखें. इससे अलग-अलग कमरों के बीच एयरफ्लो कम होगा. इसके अलावा जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, वहां की खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद रखें. इससे कमरे की गर्माहट बनाए रखने में मदद मिल सकती है.



इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान

बेडरूम को गर्म रखने के लिए दिन में धूप का पूरा फायदा उठाएं और रात में खिड़कियों के पर्दे बंद रखें. दरवाजों और खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा को रोकें. साथ ही कमरे में मोटी दरी और कारपेट का इस्तेमाल करें. हालांकि, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर सिर्फ इन उपायों पर निर्भर न रहें. बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक हीटिंग का इस्तेमाल भी करें.

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