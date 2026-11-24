मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर 12वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगा है. छात्रा का आरोप है कि शिक्षक उसे अपने साथ घूमने और खाना खाने के लिए बुलाता था. वह साथ सोने की बात भी मैसेज में कह चुका था. छात्रा के इनकार करने पर उसे परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी दी गई.

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छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक नरेंद्र कुशवाह को स्कूल से हिरासत में लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

मैसेज में साथ घूमने और सोने की मांग

जानकारी के मुताबिक, आरोपी नरेंद्र कुशवाह सरकारी स्कूल में गणित का शिक्षक है. 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि शिक्षक पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहा था.

आरोप है कि शिक्षक उसे लगातार मैसेज भेजता था. कभी साथ घूमने तो कभी खाना खाने के लिए बुलाता था. मैसेज में उसने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने और साथ सोने की बात भी कही. छात्रा पर इसके लिए दबाव बनाया जा रहा था.

मना करने पर कम नंबर देने की धमकी

छात्रा के मुताबिक, शिक्षक उस पर अपनी मांग मानने के लिए दबाव डालता था. बात नहीं मानने पर परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी भी देता था. लगातार परेशान होने के बाद छात्रा ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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शिकायत के बाद स्कूल पहुंची पुलिस

छात्रा की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की. पुलिस टीम स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक नरेंद्र कुशवाह को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले में गुना CSP सेफा हाशमी का बयान भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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