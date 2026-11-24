एक जोरदार धमाका और सड़क पर खड़ी गाड़ियां आसमान में उछल जाती हैं. चीन का बताकर सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा जाता है.

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इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन में एक गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की हालिया घटना का वीडियो है.

इसे एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “चीन में गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका, हवा में उछल गए, विस्फोट ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. धमाके की भयावहता ने एक बार फिर गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये जून 2025 में तेहरान पर इजरायल के मिसाइल हमले से हुए धमाके का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ‘द हिंदू’ के यूट्यूब चैनल पर 4 जुलाई, 2025 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. इसमें वायरल वीडियो के साथ-साथ इसी घटना का एक और वीडियो भी देखा जा सकता है, जिसमें ईरान का झंडा भी नजर आ रहा है.

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द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये तेहरान में 15 जून, 2025 को हुए इजरायली हमले का वीडियो है. एक इजरायली मिसाइल एक इमारत से टकराई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना भीषण था कि पूरा इलाका हिल गया और सड़क पर मौजूद गाड़ियां भी हवा में उछल गई थीं.

‘BBC Verify’ की 4 जुलाई की रिपोर्ट में भी इसे देखा जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज तेहरान के Tajrish में बहोनार स्ट्रीट पर 15 जून, 2025 को हुए इजरायली हमले का है.

दरअसल 13 जून, 2025 को ईरान और इजरायल के बीच एक सीधी जंग शुरू हुई जो लगभग 12 दिनों तक चली थी. बाद में अमेरिका भी इसमें कूद गया था और आखिरकार 24 जून, 2025 को सीजफायर लागू होने के बाद ये लड़ाई थमी थी. वायरल वीडियो उसी दौरान का है और इसका चीन से कोई लेना-देना नहीं है.

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