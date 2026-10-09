scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टेम्बा बावुमा ने दी ऑस्ट्रेलिया को वॉर्निंग... WTC चैम्पियन से टक्कर लेना नहीं होगा आसान

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज डरबन में हो रहा है. कप्तान टेम्बा बावुमा की नजरें जीत पर हैं. जानिए एनरिक नॉर्किया की वापसी, कगिसो रबाडा की गैरमौजूदगी और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11 से जुड़ी पूरी जानकारी.

Advertisement
X
बावुमा ऑस्ट्रलिया को पहले टेस्ट में हराकर मनाएंगे जश्न (Photo: Reuters)
बावुमा ऑस्ट्रलिया को पहले टेस्ट में हराकर मनाएंगे जश्न (Photo: Reuters)

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 9 अक्टूबर (शुक्रवार) से डरबन के किंग्समीड मैदान पर हो रहा है. इस सीरीज पर क्रिकेट फैन्स की खास नजरें हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 2018 के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरेगी. पिछली बार दोनों टीमों के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज बॉल टैंपरिंग विवाद यानी 'सैंडपेपरगेट' के कारण काफी चर्चा में रही थी.

साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा इस सीरीज को लेकर उत्साहित हैं. उनकी टीम पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रही है. बावुमा चाहते हैं कि डरबन के दर्शक बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचें और टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएं.

यह भी पढ़ें: जिस कांड ने हिला दिया था ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट, 8 साल बाद फिर उसी धरती पर टीम, सैंडपेपरगेट की कड़वी यादें अभी भी ताजा

सम्बंधित ख़बरें

jason rowles
18 साल की उम्र में करोड़ों की कीमत, कौन है ये क्रिकेट का नया सितारा?
Steve Smith
जिस कांड ने हिला दिया था AUS क्रिकेट, 8 साल बाद फिर उसी धरती पर टीम
South African Cricket Team
DRS को लेकर बावुमा से भिड़े डिकॉक, याद आया पुराना विवाद, VIDEO
South Africa
साउथ अफ्रीका में 'खूनी वीकेंड', अंधाधुंध फायरिंग में 27 लोगों की मौत
Austin Firing
दक्षिण अफ्रीका के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 17 लोगों की मौत

बावुमा ने मैच से पहले कहा कि WTC चैम्पियन बनने के बाद घरेलू दर्शकों के सामने टेस्ट क्रिकेट खेलना टीम के लिए खास मौका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि डरबन के फैन्स टीम का समर्थन करने के लिए मैदान पर पहुंचेंगे.

जीत के इरादे से उतरेगी साउथ अफ्रीकी टीम

Advertisement

बावुमा ने साफ किया कि उनकी टीम का पूरा ध्यान पहले टेस्ट में जीत हासिल करने पर है. साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है. तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया की टीम में वापसी हुई है. वह 2023 के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे.

यह भी पढ़ें: वैभव IN, संजू या अभ‍िषेक आउट... क्या रांची में प्लेइंग-11 में होगा बदलाव या लखनऊ वाला फॉर्मूला रहेगा कायम

वहीं, चोट से जूझ रहे कगिसो रबाडा पहले टेस्ट के लिए फिट नहीं हो सके हैं. उनकी गैरमौजूदगी में नॉर्किया पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी. बावुमा ने नॉर्किया की तारीफ करते हुए कहा कि 150 Kmp/h से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को नजरअंदाज करना मुश्किल है. उन्होंने नेट्स में भी नॉर्किया के प्रदर्शन को बेहतरीन बताया.

वियान मुल्डर से बल्लेबाजी में मजबूती की उम्मीद

साउथ अफ्रीका को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वियान मुल्डर से भी काफी उम्मीदें हैं. बावुमा के मुताबिक, मुल्डर मध्यक्रम में अहम योगदान दे सकते हैं. वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और फील्डिंग में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर की वो नसीहत भूले नहीं हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली, निधन की खबर ने तोड़ दिया दिल

Advertisement

साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में घरेलू कंडीशन्स का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी ओर, पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम भी सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से उतरेगी. 'सैंडपेपरगेट' विवाद की पुरानी यादों के कारण इस सीरीज का रोमांच और बढ़ गया है.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, डेविड बेडिंगहम, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, काइल वेरेने, मार्को जानसेन, साइमन हार्मर, केशव महाराज और एनरिक नॉर्किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Heart attack Causes : हर हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, डॉक्टरों ने बताया ये भी हैं बड़े कारण |
    House Help monthly income: घर-घर झाड़ू-पोछा, महीने की कमाई ₹50 हजार! कैसे मिल रहा काम? |
    दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात से होंगे बंद? CJP प्रोटेस्ट से पहले सरकार अलर्ट |
    How To Make Besan Pitod: घर में नहीं बची कोई सब्जी? 1 कटोरी बेसन से बनाएं रसेदार चटपटे बेसन पितौड़, रोटी-चावल संग लगेगा बहुत टेस्टी |
    दुनिया में 73% घटे वन्यजीव, भारत में बढ़े बाघ-शेर-गैंडे, WWF की रिपोर्ट ने दिखाया बड़ा फर्क |
    नाना पाटेकर का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज |
    दिल्ली में 8 दिनों से लगातार हंगामा, 25 FIR दर्ज... कनॉट प्लेस में कश्मीरी युवक से मारपीट मामले में राहुल समर्थकों पर केस! |
    ओवैसी का हिंदू चेहरा क्यों हो गया बागी? यूपी के बाद बिहार में भी AIMIM को लगेगा झटका |
    Apple का बड़ा इवेंट, डेट कंफर्म, iPhone 18 Pro सीरीज के बाद लॉन्चिंग को तैयार ये डिवाइस |
    कैंची धाम के जाम पर SSP का महा-प्रहार! पर्यटक नहीं चला पाएंगे टैक्सी बाइक, 258 चालान और 73 वाहन सीज
    Advertisement