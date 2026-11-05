'साउथ इंडियन होने के कारण हुआ भेदभाव', करण जौहर पर भड़कीं एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा

एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा ने सिनेमा में महिलाओं के 'ऑब्जेक्टिफिकेशन' (उन्हें केवल एक वस्तु के रूप में पेश करने) से जुड़ी चर्चाओं को 'उत्तर-दक्षिण' (नॉर्थ-साउथ) के मुद्दे के रूप में पेश करने की कोशिशों की आलोचना की है. तेलुगु फिल्मों में अपने एक्सपीरियंस को लेकर जाह्नवी कपूर और राधिका आप्टे के कमेंट पर रिएक्शन देते हुए, रेजिना ने कहा कि एक्ट्रेसेस ऐसे रोल करने से मना कर सकती हैं या उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ सकती हैं, जिनमें वे असहज महसूस करती हैं.

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रेजिना ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में एक अहम भूमिका निभाने के बावजूद, करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया. उन्होंने बताया कि प्रमोशन में उनका नाम शामिल नहीं किया गया, और फिल्म के जिस गाने में वह नजर आ रही थीं, उसके सोशल मीडिया पोस्ट में भी उन्हें टैग नहीं किया गया.

रेजिना ने क्या कहा?

'इंडिया टुडे' के साथ खास बातचीत में रेजिना ने कहा, 'धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 'केसरी 2' में काम करने के बावजूद, करण जौहर ने मुझे प्रमोट न करने का फैसला किया. मैं इसे क्या कहूं? क्या इसलिए कि मैं दक्षिण भारतीय (साउथ इंडियन) हूं? मुझे कोई वजह नहीं बताई गई. मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया?'

एक्ट्रेस ने बताया कि उत्तर भारत में काम करने के दौरान उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा, 'उत्तर भारत में काम करते समय मुझे काफी भेदभाव झेलना पड़ा. मुझे इसलिए भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस हूं. मेरी हिंदी अच्छी है और मैं एक्टिंग भी कर सकती हूं.'

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रेजिना, जाह्नवी कपूर की तेलुगु फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) को लेकर किए गए कमेंट और राधिका आप्टे की एक तेलुगु फिल्म में अपने से कहीं अधिक उम्र के एक्टर के साथ काम करने को लेकर कही गई बातों का जवाब दे रही थीं. उन्होंने कहा कि दोनों एक्ट्रेसेस के पास यह विकल्प था कि वे ऐसे रोल करने से मना कर दें या अगर वे असहज महसूस कर रही थीं, तो उस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएं.

Reacting to Janhvi Kapoor's remarks on Peddi and Radhika Apte's comments on Telugu cinema, @ReginaCassandra questions the North-South divide and alleges that Dharma Productions sidelined her during Kesari Chapter 2 promotions despite her prominent role as Akshay Kumar's wife. "I have a problem when a North Indian actor speaks about South Indian cinema in a way that creates a North-South divide. The same Karan Johar, whose Dharma Productions film I acted in, decided not to promote me despite me playing a prominent role. My name was dropped from the promotions without any explanation. They released a song featuring me but did not even tag me. What am I supposed to call this? Is it because I am a South Indian actress?" #ReginaCassandra #RegenaCassandrra #JanhviKapoor #RadhikaApte #KesariChapter2 #ReporterDiary | @anaghakesav — IndiaToday (@IndiaToday) November 5, 2026

उन्होंने कहा कि उन्होंने 'कॉफी विद करण' का वह एपिसोड तो नहीं देखा, लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा के बारे में की गई सामान्य टिप्पणियों पर उन्हें आपत्ति है. उन्होंने कहा, 'मैंने 'कॉफी विद करण' का वह एपिसोड नहीं देखा है. लेकिन जब कोई उत्तर भारतीय एक्टर दक्षिण भारतीय सिनेमा के बारे में इस तरह की बातें करता है, तो मुझे इससे बड़ी दिक्कत है. आप एक तरह से 'उत्तर-दक्षिण' के बीच खाई पैदा कर रहे हैं. मैं यह बात एक दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस के तौर पर कह रही हूं.'

रेजिना ने आगे आरोप लगाया कि धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब उनका एक गाना रिलीज किया, तब भी उन्होंने रेजिना का कोई जिक्र नहीं किया. उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसमें मैं भी थी, और उसे पोस्ट भी किया. लेकिन मुझे एक बार भी टैग नहीं किया गया.'

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एक्ट्रेस ने आगे कहा कि राधिका और जाह्नवी अकेली ऐसी एक्ट्रेसेस नहीं हैं जिन्होंने अपने से उम्र में बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हो या जिन्हें ऐसी भूमिकाओं में लिया गया हो जहां उन्हें केवल एक 'वस्तु' (object) की तरह पेश किया गया हो. रेजिना के अनुसार, एक्टर्स को यह अधिकार है कि वे उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें जिनमें वे सहज महसूस नहीं करते. साथ ही, इस तरह की चिंताओं पर चर्चा करते समय इसे क्षेत्रीय आधार (regional lines) पर बांटने की कोई जरूरत नहीं है.

रेजिना अब नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' (Mookuthi Amman 2) में नजर आएंगी. यह 2020 में आई तमिल कॉमेडी-भक्ति फिल्म 'मूकुथी अम्मन' का सीक्वल है, जिसमें नयनतारा ने मुख्य देवी का किरदार निभाया था. इस सीक्वल का निर्देशन सुंदर सी. (Sundar C) ने किया है और इसे इशारी के. गणेश (Ishari K Ganesh) ने प्रोड्यूस किया है.

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