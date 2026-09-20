100 छक्के और T20I में नंबर-1 रन स्कोरर... स्मृति मंधाना ने एक साथ रचे दो बड़े रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. मंधाना अब T20I क्रिकेट (महिला और पुरुष दोनों) इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.
उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सुजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है. यह उपलब्धि स्मृति ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में हासिल की. स्मृति मंधाना ने इस मैच में 19 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली.
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मंधाना के नाम अब T20I क्रिकेट में 4,788 रन दर्ज हैं, इसके साथ ही उन्होंने सुजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. मंधाना लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रही हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
मंधाना महिला T20I में 100 छक्के पूरे करने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अपने नाम एक और खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.
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Yet another record-breaking feat for #TeamIndia vice-captain @mandhana_smriti 👏
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तीनों फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की बात करें तो अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग दिग्गजों का नाम आता है.
टेस्ट क्रिकेट
इंग्लैंड की जैन ब्रिटिन 1,935 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं.
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वनडे क्रिकेट
भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज 7,805 रन के साथ महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं.
T20 इंटरनेशनल
अब भारत की स्मृति मंधाना 4,788 रन के साथ इस सूची में नंबर-1 पर पहुंच गई हैं.
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महिला T20I में सबसे ज्यादा रन
स्मृति मंधाना - 4,788 रन
सुजी बेट्स - 4,758 रन
हरमनप्रीत कौर - 4,287 रन
चमारी अटापट्टू - 4,282 रन
सोफी डिवाइन - 3,817 रन
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Make way for the top run-getter in Women's T20Is - Smriti Mandhana 🔥🤩 pic.twitter.com/nAeRVxNrst— ICC (@ICC) September 20, 2026
सभी फॉर्मेट मिलाकर भी मंधाना का जलवा
स्मृति मंधाना का दबदबा सिर्फ T20I तक सीमित नहीं है, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर उनके नाम 10,987 इंटरनेशनल रन दर्ज हैं, इस तरह वह महिला क्रिकेट में सभी फॉर्मेट मिलाकर भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में टॉप पर हैं.
मंधाना ने अपने शानदार करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में स्थापित किया है.
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करना मंधाना के करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है, अब उनकी नजर इस रिकॉर्ड को और मजबूत करने पर होगी.