scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आकाश और दीपिका आनंद नहीं, BSP में अब इस भतीजे को बड़ा जिम्मा... मायावती ने फिर चौंकाया!

मायावती ने कहा है कि आकाश आनंद और उनकी बहन को बीएसपी में अब कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे किया जाएगा.

Advertisement
X
मायावती का ऐलान- आकाश आनंद की BSP में कभी वापसी नहीं (File Photo/PTI)
मायावती का ऐलान- आकाश आनंद की BSP में कभी वापसी नहीं (File Photo/PTI)

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद और ईशान आनंद को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि उनके भाई आनंद कुमार के परिवार से आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. मायावती ने कहा कि अब आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे किया जाएगा.

 अपने एक्स पोस्ट में मायावती ने कहा कि यदि किसी को राजनीति में सफल होना है और समाज के लिए काम करना है तो उसे अपने भाई-बहनों और नजदीकी रिश्तेदारों के मोह से ऊपर उठकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने भी राजनीति में आने के बाद अपने नजदीकी रिश्तेदारों को राजनीतिक लाभ देने से दूरी बनाए रखी थी और उन्हें केवल निःस्वार्थ भावना से पार्टी संगठन में काम करने की अनुमति दी थी.

उन्होंने कहा कि कांशीराम से प्रेरित होकर उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लिए समर्पित करने का फैसला लिया. मायावती ने कहा कि लड़की होने की वजह से मजबूरी में उन्हें अपने किसी न किसी भाई-बहन को हमेशा अपने साथ रखना पड़ा, जिसके तहत उनके छोटे भाई आनंद कुमार पिछले काफी वर्षों से उनकी सेवा में कार्यरत हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मेडिकल कॉलेजों में 91% SC आरक्षण पर रोक, मायावती ने UP सरकार से की बड़ी मांग
Mayawati praises BSP workers
राजस्थान निकाय चुनाव में BSP की 'बड़ी' जीत, मायावती बोलीं- धांधली न होती तो...
Mayawati and Akash Anand
BSP से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद के सामने हैं ये 3 विकल्प, कहां जाएंगे?
मायावती और आकाश आनंद. (File Photo: ITG)
आकाश को लेकर मायावती के मन में डर? क्या ये है बदलते फैसले की वजह
'मेरी बीमारी को लेकर भ्रम...', देखें मायावती का आकाश आनंद पर वार
Advertisement

आकाश आनंद को लेकर क्या कहा

मायावती ने कहा कि आनंद कुमार के विशेष आग्रह पर उनके बड़े बेटे आकाश आनंद को राजनीति में आगे किया गया था. लेकिन शादी के बाद आकाश आनंद के रवैये और गतिविधियों की वजह से कुछ दिन पहले उन्हें पार्टी से अलग करना पड़ा. मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अब अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के जंजाल में पूरी तरह फंस चुके हैं और उन्हें पार्टी में वापस लेना पार्टी के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात होगा.

उन्होंने कहा कि आनंद कुमार के परिवार से किसे पार्टी में आगे किया जाए, इसे लेकर वह पिछले कुछ समय से दुविधा में थीं. अब सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि परिवार से ऐसे सदस्य को आगे किया जाए, जो आकाश आनंद के नक्शेकदम पर बिल्कुल न चले.

मायावती ने कहा कि आगे चलकर आनंद कुमार की बेटी की मदद लेने का सवाल भी है. उन्होंने कहा कि शादी के बाद यदि उनका मामला भी आकाश आनंद की तरह निकल गया तो यह पार्टी हित में सही नहीं होगा. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी की कोई भी जिम्मेदारी देने से दूर रखा जाएगा और इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

Advertisement

आगे कुछ कहा नहीं जा सकता

मायावती ने कहा कि अब इन दोनों के स्थान पर आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को ही पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ईशान आनंद का आकाश आनंद की तरह कोई चक्कर नहीं रहेगा, लेकिन आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईशान आनंद ने पार्टी विरोधी कोई गंभीर कृत्य किया तो उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में आनंद कुमार के परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी पार्टी में कोई छोटी-बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. इसके बजाय पार्टी में काम कर रहे दलित वर्ग के किसी मिशनरी और वफादार कार्यकर्ता को आगे किया जाएगा.

मायावती ने कहा कि देश और जनहित के जरूरी मुद्दों के साथ इस मुद्दे को लेकर 23 सितंबर को बीएसपी की बेहद जरूरी ऑल इंडिया बैठक बुलाई गई है, ताकि पार्टी के लोग अपने काम में पूरी तरह जुट सकें.

पत्र से प्रभावित होकर लिया फैसला

मायावती ने कहा कि परिवार को लेकर पार्टी और मूवमेंट के हित में उन्होंने यह फैसला कांशीराम से प्रेरित होकर और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के लिखे एक पत्र से प्रभावित होकर लिया है. उन्होंने बताया कि 23 फरवरी 1956 को 26 अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली से बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बंबई में अपने बेटे यशवंत बी. आंबेडकर को पत्र लिखा था.

Advertisement

मायावती के मुताबिक, उस पत्र में बाबा साहेब ने लिखा था कि उन्हें श्री उपशम के कई पत्र मिले हैं, जिनमें कहा गया था कि यशवंत उन्हें बौद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस में अकाउंटेंट और कैशियर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं. उन्होंने कहा था कि प्रेस सार्वजनिक संपत्ति है, न कि यशवंत की और न ही उनकी, इसलिए सार्वजनिक खाते में किसी भी तरह की अनियमितता की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उनके अंतिम निर्देश की परवाह नहीं की गई तो वह उन्हें प्रेस से निकाल देंगे और चेतावनी नहीं मानने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    त्योहारों से पहले घरेलू उड़ानों का किराया 100% तक बढ़ा, सरकार से दखल की मांग |
    Dipika Kakar Home Tour: शादी के लिए बदला मजहब, दीपिका कक्कड़ ने आलीशान घर में पति के लिए बनाया नमाज रूम, रखी कुरान |
    Garud Puran: मृत्यु के 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती हैं मृतक की अस्थियां? जानें रहस्य |
    गोद में बेटी, सामने उफनती नदी और 3 KM का रास्ता... ऐसे स्कूल पहुंचती हैं छत्तीसगढ़ की लेडी टीचर्स, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी |
    कैसे हुआ आतंक के 'उस' चैप्टर का अंत? वंदे मातरम् में देखें ऑपरेशन महादेव की कहानी |
    बॉडी शेमिंग पर सलमान खान ने ट्रोल्स की लगाई क्लास, कटरीना का किया जिक्र |
    ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा, देखें US Top-10 |
    Nita Ambani Dance: 'देवा श्री गणेशा देवा', भजन पर खूब नाचीं नीता अंबानी, बनारसी साड़ी में दिखा शाही अंदाज, VIDEO |
    शादी का वादा, फिर प्रताड़ना... CCTV से हर पल नजर, महिला कॉन्स्टेबल की दर्दनाक मौत की कहानी |
    'उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है आपके पास?' राहुल गांधी का PM मोदी से सवाल
    Advertisement