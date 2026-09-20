एशियन गेम्स में टीम इंडिया के साथ जुड़े 3 धुरंधर गेंदबाज, नेट्स में बल्लेबाजों को देंगे कड़ी चुनौती

एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने के लिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम जापान पहुंच गई है. टीम के साथ तीन अतिरिक्त गेंदबाजों को भी जापान भेजा गया है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार, महाराष्ट्र के विकी ओस्तवाल और उत्तर प्रदेश के कार्तिक त्यागी को नेट गेंदबाज के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया है.

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मुख्य टीम का हिस्सा नहीं होंगे

रसिक सलाम, विकी ओस्तवाल और कार्तिक त्यागी भारतीय एशियन गेम्स की आधिकारिक 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. इन्हें मुख्य रूप से टीम के अभ्यास सत्रों में गेंदबाजी करने और बल्लेबाजों को मैच जैसी परिस्थितियों में तैयारी कराने के लिए साथ ले जाया गया है.

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तीनों खिलाड़ी 19 सितंबर की रात नई दिल्ली से टोक्यो के लिए रवाना हुए. भारतीय टीम 21 सितंबर को सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में अभ्यास करेगी, जबकि 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम एशियन गेम्स के लिए नागोया रवाना होगी.

टीम में सिर्फ 14 खिलाड़ी बचे

नेट गेंदबाजों को जोड़ने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के एशियन गेम्स की टीम से बाहर होने के बाद भारत की मुख्य टीम में 14 खिलाड़ी ही रह गए हैं. रेड्डी को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. भारत का एशियन गेम्स अभियान 28 सितंबर से शुरू होना है. पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता जापान में 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित है.

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एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर.

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