scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9 छक्के और तूफानी शतक... शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में उड़ाया गर्दा, बांग्लादेशी बॉलर्स चित

एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. शेफाली ने 49 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल रहे.

Advertisement
X
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ने जड़ा शतक (Photo: X/@BCCIWomen)
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ने जड़ा शतक (Photo: X/@BCCIWomen)

भारत की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक जड़कर तहलका मचा दिया. शेफाली ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. 

शेफाली वर्मा ने 204.08 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों में नाबाद 100* रनों की पारी खेली. शेफाली ने अपनी पारी के दौरान चौकों और छक्कों की बरसात लगा दी. अपनी इस शानदार पारी में शेफाली ने 3 चौके और 9 छक्के जड़े. 

यह भी पढ़ें: 100 छक्के और T20I में नंबर-1 रन स्कोरर... स्मृति मंधाना ने एक साथ रचे दो बड़े रिकॉर्ड

उनकी इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 195/4 रन बनाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद अच्छी रही. शेफाली और स्मृति के बीच पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई.

सम्बंधित ख़बरें

भारत को एक और सिल्वर, इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल
smriti mandhana
100 छक्के और T20I में नंबर-1 रन स्कोरर... स्मृति ने रचा इतिहास
Rasikh Salam Dar
एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़े 3 धुरंधर गेंदबाज
Manu Bhaker
तिरंगा थामते ही भावुक हुईं मनु, दिवंगत कोच जसपाल को किया याद
Elavenil Valarivan
भारत की बेटियों का धमाल, इलावेनिल-सोनम-विदर्सा ने जीता सिल्वर

स्मृति मंधाना 37 रन बनाकर आउट हो गई. स्मृति के आउट होने के बाद भारत का दूसरा विकेट भी जल्दी गिर गया. इसके बाद शेफाली ने टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ भारत की पारी को संभाला और दोनों के बीच 55 गेंदों में 94 रनों की साझेदारी हुई. हरमनप्रीत 40 रन बनाकर आउट हो गईं.

Advertisement

शेफाली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया. यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि मुकाबला एशियन गेम्स के सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर खेला जा रहा था.

महिला T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

824 रन — लॉरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका), 2026
815 रन — शेफाली वर्मा (भारत), 2026
800 रन — नताशा माइल्स (हॉन्ग कॉन्ग), 2026
779 रन — ईशा ओजा (यूएई), 2025
779 रन — यास्मिन दासवानी (हॉन्ग कॉन्ग), 2026
763 रन — स्मृति मंधाना (भारत), 2024

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोद में बेटी, सामने उफनती नदी और 3 KM का रास्ता... ऐसे स्कूल पहुंचती हैं छत्तीसगढ़ की लेडी टीचर्स, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी |
    कैसे हुआ आतंक के 'उस' चैप्टर का अंत? वंदे मातरम् में देखें ऑपरेशन महादेव की कहानी |
    बॉडी शेमिंग पर सलमान खान ने ट्रोल्स की लगाई क्लास, कटरीना का किया जिक्र |
    ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा, देखें US Top-10 |
    Nita Ambani Dance: 'देवा श्री गणेशा देवा', भजन पर खूब नाचीं नीता अंबानी, बनारसी साड़ी में दिखा शाही अंदाज, VIDEO |
    शादी का वादा, फिर प्रताड़ना... CCTV से हर पल नजर, महिला कॉन्स्टेबल की दर्दनाक मौत की कहानी |
    'उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है आपके पास?' राहुल गांधी का PM मोदी से सवाल |
    9 छक्के और तूफानी शतक... शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में उड़ाया गर्दा, बांग्लादेशी बॉलर्स चित |
    आकाश और दीपिका आनंद नहीं, BSP में अब इस भतीजे को बड़ा जिम्मा... मायावती ने फिर चौंकाया! |
    Family Full House with Rohit Sharma Review: क्रिकेट के बाद होस्टिंग में भी 'हिटमैन', कैसा रहा रोहित का टीवी डेब्यू?
    Advertisement