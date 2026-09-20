9 छक्के और तूफानी शतक... शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में उड़ाया गर्दा, बांग्लादेशी बॉलर्स चित

भारत की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक जड़कर तहलका मचा दिया. शेफाली ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
शेफाली वर्मा ने 204.08 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों में नाबाद 100* रनों की पारी खेली. शेफाली ने अपनी पारी के दौरान चौकों और छक्कों की बरसात लगा दी. अपनी इस शानदार पारी में शेफाली ने 3 चौके और 9 छक्के जड़े.
Shafali Verma brings up her maiden T20I century against Bangladesh in the Women's Asian Games semi-final 👏— ICC (@ICC) September 20, 2026
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उनकी इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 195/4 रन बनाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद अच्छी रही. शेफाली और स्मृति के बीच पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई.
𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 1️⃣0️⃣0️⃣ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄-𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐇𝐀𝐅𝐀𝐋𝐈 𝐕𝐄𝐑𝐌𝐀 💯— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
She reaches the milestone in just 4️⃣9️⃣ balls 👏🫡
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स्मृति मंधाना 37 रन बनाकर आउट हो गई. स्मृति के आउट होने के बाद भारत का दूसरा विकेट भी जल्दी गिर गया. इसके बाद शेफाली ने टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ भारत की पारी को संभाला और दोनों के बीच 55 गेंदों में 94 रनों की साझेदारी हुई. हरमनप्रीत 40 रन बनाकर आउट हो गईं.
शेफाली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया. यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि मुकाबला एशियन गेम्स के सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर खेला जा रहा था.
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙝𝙞𝙜𝙝𝙚𝙨𝙩, 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨 𝙨𝙝𝙞𝙣𝙚 ⭐— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
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महिला T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन
824 रन — लॉरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका), 2026
815 रन — शेफाली वर्मा (भारत), 2026
800 रन — नताशा माइल्स (हॉन्ग कॉन्ग), 2026
779 रन — ईशा ओजा (यूएई), 2025
779 रन — यास्मिन दासवानी (हॉन्ग कॉन्ग), 2026
763 रन — स्मृति मंधाना (भारत), 2024