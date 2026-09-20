Family Full House with Rohit Sharma Review: क्रिकेट के बाद होस्टिंग में भी 'हिटमैन', कैसा रहा रोहित का टीवी डेब्यू?

क्रिकेट की पिच पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा का जलवा हर किसी ने देखा है. उनके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं. वो जहां जाते हैं, भीड़ वहां पहुंच ही जाती है. जब रोहित ने अपने टीवी शो का अनाउंसमेंट किया था, लोग तभी से एक्साइटेड थे कि आखिर क्रिकेटर क्या करने वाले हैं. मगर अब ये शो टीवी पर आ चुका है, और सच कहा जाए तो रोहित ने अपने डेब्यू एपिसोड से ही छक्का मारने वाला काम किया है.
रोहित का टीवी डेब्यू
'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' बीती शनिवार की रात सोनी टीवी पर आया. पहले एपिसोड में उनके खास दोस्त क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, अभिषेक नायर आए. वहीं कुणाल खेमू, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर, जैसे फिल्मी सितारों ने आकर अपनी फिल्म वाइब को प्रमोट किया. रोहित ने इन सभी के साथ अपने शो की शुरुआत की.
शो का फॉर्मैट अमेरिकन गेम शो 'फैमिली फ्यूड' जैसा है, जिसमें कंटेस्टेंट्स से वो सवाल पूछे जाते हैं जिनका सर्वे देशभर के कुछ 100 लोगों से किया जाता है. रोहित के शो में चार राउंड हैं- सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, फुल हाउस और अंत में एक जैकपॉट राउंड भी है. पहले एपिसोड में कुणाल वर्सेज श्रेयस की टीम के बीच क्लैश देखा गया है, जिसमें क्रिकेटर की टीम जीत गई है. वहीं कुणाल की टीम वाइब तीसरे राउंड में हार जाती है.
होस्टिंग में पूरे नंबर से पास हुए रोहित
रोहित वैसे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पिछले 19 साल से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रीप्रेजेंट किया. होस्टिंग के मामले में ये उनका पहला मौका था. टीवी शो का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद उन्होंने अपने शो को एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. क्रिकेटर का निराला अंदाज ही पूरे 'फैमिली फुल हाउस' की बड़ी हाइलाइट बना.
क्रिकेटर्स संग उनकी बातचीत, और कुणाल खेमू संग शो पर उनकी वाइब खूब मैच हुई. बीच-बीच में रोहित शर्मा ने अपने मुंबइया स्टाइल में हंसी का डोज भी दिया. उन्होंने अपनी 'शहरी बाबू' गाने पर बनाई आइकॉनिक रील भी रीक्रिएट करने की कोशिश की. साथ ही क्रिकेट की फील्ड से जुड़े कुछ किस्से भी साझा किए.
भावुक हुए रोहित
रोहित शर्मा का पहला रियलिटी शो टीवी पर शुरू हो चुका है, जिससे क्रिकेटर भी काफी इमोशनल होते नजर आए. शो शुरू होने से पहले, ऑडियंस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब उन्होंने क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब भी दिन 19 सितंबर था. अब उनका टीवी का डेब्यू भी इसी तारीख पर हुआ, जो उनके लिए एक स्पेशल मोमेंट है.
रोहित के शो पर कई नामी चेहरे आने वाले हैं. संडे के एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अपनी अपकमिंग फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फोरेस्ट को प्रमोट करने पहुंचेंगे. उनके साथ पिक्चर की बाकी कास्ट भी होगी, जिनके साथ क्रिकेटर फुल मस्ती वाले मूड में नजर आने वाले हैं.