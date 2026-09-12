संजू, अभिषेक या वैभव...ओपनिंग में किसे मिलेगा मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने कर दिया बड़ा खुलासा

भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला टी20 मैच खेला जाना है. लेकिन इस मैच से ठीक पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.

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दरअसल, टीम में ओपनिंग की दो जगहें हैं, लेकिन इसके लिए तीन तगड़े दावेदार लाइन में लगे हैं. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है. अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पहले मैच में किन दो खिलाड़ियों को मौका मिलता है.

इन तीनों में से किसी एक को बाहर बैठाना टीम मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बन गया है. क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. दूसरी तरफ 15 साल के वैभव जिम्बाब्वे में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने में सफल रहे थे.

अभिषेक शर्मा ने भी इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां उन्हें संजू सैमसन से ऊपर मौका दिया गया था. अभिषेक ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए दमदार बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीतने का काम किया.

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कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए कप्तान अय्यर ने साफ किया कि यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि इन तीनों का टीम में होना हमारे लिए खुशकिस्मती होगी. तीनों अपने-अपने काम में माहिर हैं और लगातार अच्छा खेल रहे हैं. जो भी मैदान पर उतरेगा, वो टीम के फायदे के लिए ही खेलेगा. अय्यर ने यह भी बताया कि जो खिलाड़ी प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पाएगा उससे वो और कोच गंभीर खुद बात करेंगे ताकि उसका मनोबल नहीं टूटे और उसे भरोसा रहे कि आगे उसे भी पूरा मौका मिलेगा.

ईशान किशन पूरी तरह फिट

मैच से पहले भारतीय फैन्स के लिए एक और राहत की खबर है. धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन रविवार के मैच के लिए पूरी तरह से फिट हैं. शुक्रवार को प्रैक्टिस के दौरान उनकी पीठ में हल्की जकड़न आ गई थी, जिसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए थे. अय्यर ने अपडेट देते हुए कहा कि ईशान अब बिल्कुल ठीक हैं. वो दलीप ट्रॉफी से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ी थकान हो गई थी. उन्हें आराम मिल गया है और वो कल के मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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The Friendship Cup 🤝

The Captains' Photoshoot 📸



Let the #AFGvIND T20I action begin 🏆#TeamIndia pic.twitter.com/A04RiQISAL — BCCI (@BCCI) September 12, 2026

सीरीज जीतने पर होगी नजर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने वापसी करते हुए जिम्बाब्वे का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था. अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कप्तान अय्यर अफगानिस्तान के खिलाफ किन 11 धुरंधरों और किस ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरते हैं.



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