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सलमान की 'मातृभूमि' पर खत्म हुआ सस्पेंस! फिल्म देखने की तैयारी में सेंसर बोर्ड, रिलीज डेट से उठेगा पर्दा?

सलमान खान की मच-अवेटेड फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस कई महीनों से अटकी पड़ी है. इसे कब रिलीज किया जाएगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता. हालांकि अब फिल्म को लेकर कुछ ताजा अपडेट सामने आई हैं.

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सलमान की फिल्म मातृभूमि (Photo: Instagram @beingsalmankhan)
सलमान की फिल्म मातृभूमि (Photo: Instagram @beingsalmankhan)

सुपरस्टार सलमान खान इस साल अपूर्व लाखिया की फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस से फैंस को तगड़ी ट्रीट देना चाहते थे. इसकी शूटिंग भी कई महीनों पहले खत्म हो चुकी थी. 10 अप्रैल को इसे रिलीज होना था, लेकिन फिर फिल्म को टाला गया. इतना समय बीत चुका, मगर अभी तक इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है. सलमान के फैंस के बीच फिल्म की अपडेट्स पाने की उत्सुकता है. इन सब के बीच नई जानकारी सामने आई है कि फिल्म को लेकर तैयारी चल रही है और इसे सेंसर बोर्ड के सामने पेश करना बाकी है. 

मातृभूमि से जुड़ी जानकारी आई सामने

एक इंडस्ट्री सोर्स के अनुसार, फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस लगभग तैयार है. बस VFX के कुछ हिस्सों पर अभी काम चल रहा है और फिल्म थिएटर में ऐसा शानदार अनुभव देने वाली है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. जैसे ही CBFC समेत सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स फिल्म देख लेंगे, मेकर्स इसकी रिलीज डेट का ऐलान करेंगे. फिलहाल सेंसर बोर्ड ने फिल्म नहीं देखी है. पब्लिक रिलीज से पहले जब फिल्म अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचेगी, तब आगे की अपडेट्स सामने आएंगी. 

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क्यों टल रही है सलमान की मातृभूमि?

सलमान की फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस के टलने के कई सारे कारण बताए जा रहे थे. पहले रिपोर्ट्स ऐसी आईं कि फिल्म के बैकड्रॉप के कारण दिक्कतें आ रही हैं. चूंकि ये फिल्म भारत-चीन के गलवान लड़ाई पर बेस्ड है, दोनों देशों के सुधरते रिश्तों की वजह से इसकी रिलीज में अटकलें आ रही हैं. कहा ये भी गया कि फिल्म की पूरी स्टोरी बदली गई है.

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फिल्म की शुरुआती रिलीज डेट के आसपास इसे फिर से शूट भी किया जा रहा था. फिर ऐसी चर्चा हुई कि सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग की मौत के कारण, शूटिंग में देरी हुई और रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई. ऐसे में यही सारे कारणों की वजह से फिल्म मातृभूमि के टलने की चर्चा होती रही. 

हालांकि इन चर्चाओं के बीच, सलमान ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज फिल्ममेकर्स को दिखाई थी. उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां सुभाष घई भी आए थे. उन्होंने बाद में बताया कि ये फिल्म जब रिलीज हो, तो लोग इसे जरूर देखें. इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी. 

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