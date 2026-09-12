मौत के बाद भी 7 लोगों के लिए जीवनदाता बने सैनिक राहुल, केरल CM ने की तारीफ

केरलम(केरल) के कोल्लम जिले के 30 वर्षीय सैनिक राहुल राजीव की ब्रेन डेथ के बाद उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का फैसला लिया. उनके इस फैसले से सात लोगों को नई जिंदगी मिली. राज्य के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सैनिक राहुल के परिवार की सराहना की है.
सैनिक राहुल राजीव के अंगों को 'केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन' (K-SOTTO) के जरिए दान किया गया. सैनिक राहुल राजीव ने हिमाचल प्रदेश में देश की सेवा की थी. केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने X पर पोस्ट करते हुए सैनिक राहुल के परिवार की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि सैनिक के अंगों को समय पर ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचाने के लिए केरलम पुलिस ने तिरुवनंतपुरम से तिरुवल्ला तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया.
सीएम ने तिरुवनंतपुरम से तिरुवल्ला तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने में तेजी से मदद करने के लिए केरलम पुलिस की भी सराहना की. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है. उन्होंने सैनिक राहुल के परिवार के इस फैसले की सराहना करते हुए लिखा, "राहुल की दयालुता की विरासत केरलम को हमेशा प्रेरित करती रहेगी."
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बता दें, K-SOTTO केरल में मानव अंग और ऊतक (टिश्यू) दान और ट्रांसप्लांट गतिविधियों को रेगुलेट, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज़ करने वाली राज्य सरकार की मुख्य संस्था है. 30 वर्षीय सैनिक राहुल राजीव की ब्रेन डेथ के बाद उनके परिवार ने अंग दान का फैसला लेकर सात लोगों को एक नई जिंदगी दी है.