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क्या होती है मास्टर चाबी... क्या इससे सही में कोई भी लॉक खुल जाता है?

मास्टर चाबी को लेकर अक्सर माना जाता है कि इससे कोई भी लॉक खोला जा सकता है. लेकिन असलियत इससे अलग है. लॉकिंग कंपनियों के मुताबिक, मास्टर चाबी किसी खास सिस्टम में पहले से तय किए गए कई लॉक खोल सकती है, हर तरह का लॉक नहीं.

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मास्टर चाबी एक खास 'मास्टर की सिस्टम' का हिस्सा होती है. (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
मास्टर चाबी एक खास 'मास्टर की सिस्टम' का हिस्सा होती है. (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

मास्टर चाबी... नाम सुनते ही सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या यह सच में ऐसी चाबी होती है, जिससे कोई भी लॉक खोला जा सकता है? फिल्मों और कहानियों में इसे अक्सर किसी भी ताले को खोलने वाली चाबी की तरह दिखाया जाता है. लेकिन असल दुनिया में मास्टर चाबी का मतलब कुछ और है.

लॉक और सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक, मास्टर चाबी एक खास 'मास्टर की सिस्टम' का हिस्सा होती है. इस सिस्टम में अलग-अलग चाबियों को अलग-अलग स्तर की पहुंच दी जाती है. यानी किसी के पास सिर्फ एक कमरे का लॉक खोलने वाली चाबी हो सकती है, जबकि अधिकृत व्यक्ति के पास ऐसी मास्टर चाबी हो सकती है, जो उसी सिस्टम के कई दरवाजे खोल सके.

क्या मास्टर चाबी कोई भी लॉक खोल सकती है?

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नहीं. यही सबसे बड़ा भ्रम है.दॉर्माकाबा जर्मनी की एक प्रमुख सिक्योरिटी और एक्सेस सॉल्यूशंस कंपनी है. दॉर्माकाबा के मुताबिक, मास्टर की सिस्टम में चुनी गई चाबियां पहले से तय किए गए दरवाजों या लॉक को खोलने के लिए डिजाइन की जाती हैं. यानी मास्टर चाबी की पहुंच उसी लॉकिंग सिस्टम तक सीमित होती है, जिसके लिए उसे तैयार किया गया है.

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मास्टर लॉक भी स्पष्ट करता है कि ऐसी कोई एक मास्टर चाबी नहीं है, जो उसके सभी प्रोडक्ट्स को खोल सके. इससे समझा जा सकता है कि 'एक चाबी से हर ताला' वाली धारणा सही नहीं है.

यह भी पढ़ें: दुबई एयरपोर्ट पर 8 मिनट में पासपोर्ट रिन्यू! भारत में कितना लगता है समय?

फिर एक चाबी से कई लॉक कैसे खुलते हैं?

इसके पीछे लॉक की डिजाइन और की-प्लानिंग काम करती है. मास्टर की सिस्टम में अलग-अलग लॉक और चाबियों को एक तय हायरार्की के तहत बनाया जाता है. एएसएसए एब्लॉय के मुताबिक, किसी सिस्टम में एक इंडिविजुअल की सिर्फ एक दरवाजा खोल सकती है, जबकि डिपार्टमेंट की कुछ खास क्षेत्रों तक पहुंच दे सकती है और मास्टर की कई जोन तक पहुंच दे सकती है.

उदाहरण के लिए किसी बड़े ऑफिस में कर्मचारियों के पास अपने-अपने कमरे की चाबी हो सकती है. वहीं सिक्योरिटी मैनेजर या अधिकृत अधिकारी के पास ऐसी मास्टर चाबी हो सकती है, जिससे कई कमरों तक पहुंच मिल सके.

कहां इस्तेमाल होती है मास्टर चाबी?

मास्टर की सिस्टम का इस्तेमाल ऑफिस, अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल और बड़े कमर्शियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में किया जा सकता है. इसका मकसद हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से एक्सेस देना और अधिकृत लोगों को जरूरत पड़ने पर कई जगहों तक पहुंच उपलब्ध कराना है.

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दॉर्माकाबा के मुताबिक, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में भी उपयोगी हो सकता है. उदाहरण के तौर पर सिक्योरिटी स्टाफ या अधिकृत कर्मियों को किसी बिल्डिंग के कई कमरों तक तेजी से पहुंच की जरूरत पड़ सकती है.

क्या इसे यूनिवर्सल मास्टर की कह सकते हैं?

आम तौर पर नहीं. मास्टर की सिस्टम में चाबी की पहुंच पहले से तय होती है. ASSA ABLOY के अनुसार, हर चाबी की पहुंच उसकी हायरार्की और निर्धारित परमिशन पर निर्भर करती है.

यानी अगर किसी बिल्डिंग में मास्टर चाबी बनाई गई है, तो वह उस बिल्डिंग या निर्धारित लॉकिंग सिस्टम के कई लॉक खोल सकती है. लेकिन उसी चाबी से किसी दूसरे, अलग सिस्टम के लॉक खुल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है.

इसलिए 'मास्टर चाबी' को किसी जादुई चाबी की तरह समझना गलत होगा. इसका असली मतलब है- एक खास लॉकिंग सिस्टम में अधिकृत कई लॉक खोलने वाली चाबी.

और यही वजह है कि मास्टर चाबी की सबसे बड़ी खासियत यह नहीं कि वह 'हर ताला' खोलती है, बल्कि यह है कि एक व्यवस्थित लॉकिंग सिस्टम में अलग-अलग लोगों की पहुंच को नियंत्रित करते हुए जरूरत के मुताबिक कई लॉक एक ही चाबी से खोले जा सकते हैं.

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