scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shafali Verma: कैच टपकाया, गुस्से में जमीन पर दे मारी गेंद, ICC ने शेफाली को लगाई फटकार

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में कैच छोड़ने के बाद गेंद जमीन पर फेंकने के मामले में भारतीय उपकप्तान शेफाली वर्मा को ICC ने आधिकारिक फटकार लगाई है. उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है. शेफाली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

Advertisement
X
शेफाली के खाते में जुड़ा एक डिमेरिट पॉइंट. (Photo, Getty)
शेफाली के खाते में जुड़ा एक डिमेरिट पॉइंट. (Photo, Getty)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान शेफाली वर्मा को मैदान पर अपना गुस्सा जाहिर करना भारी पड़ गया. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में कैच छोड़ने के बाद गेंद जमीन पर पटकने के मामले में ICC ने उन्हें आधिकारिक रूप से फटकार लगाई है. इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है.

22 साल की शेफाली ने रविवार को रायपुर में खेले गए मुकाबले के दौरान यह गलती की थी. भारत ने इस मैच में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया था. हालांकि, मैच के दौरान शेफाली का गुस्सा ICC के नियमों के दायरे में आ गया.

कैच छूटा तो जमीन पर पटक दी गेंद

सम्बंधित ख़बरें

Shafali Verma
शेफाली वर्मा ने काटा गदर! स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1
ICC ODI Rankings
स्मृति मंधाना की बादशाहत कायम, दीप्ति शर्मा ने भी बिखेरा जलवा
Shubman Gill, Shafali Verma
गिल ने ठोके 333 रन, शेफाली ने मचाया तहलका… अब ICC ने दिया इनाम
Harmanpreet Kaur
करोड़ों के घर में आखिर किसके साथ रहती हैं हरमनप्रीत कौर?
India's players celebrate their victory in the women's gold medal cricket match between India and Sri Lanka during the 2026 Asian Games at Korogi Athletic Park in Nisshin
स्मृति की आंधी, शेफाली का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया का फिर बजा डंका

यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई. शेफाली ने श्री चरणी की गेंद पर मिड-ऑफ के क्षेत्र में चिपो मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने निराशा में गेंद जमीन पर फेंक दी. ICC ने इसे क्रिकेट के उपकरणों के दुरुपयोग से जुड़े नियम का उल्लंघन माना.

ICC की मीडिया रिलीज के मुताबिक, शेफाली को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों, कपड़ों, मैदान के उपकरणों या अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग से संबंधित है.

Advertisement

पहली गलती, फिर भी मिला डिमेरिट पॉइंट

शेफाली के लिए पिछले 24 महीनों में यह पहला अपराध था. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सदस्य जीएस लक्ष्मी की ओर से प्रस्तावित सजा को भी मान लिया. ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

मैदान पर मौजूद अंपायर वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन, थर्ड अंपायर अन्ना हैरिस और फोर्थ अंपायर जननी नारायणन ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे.

ICC की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन पर आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के अधिकतम 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dussehra 2026: दशहरे पर इन 3 गलतियों से रहें दूर, जानें आज क्या करें और क्या नहीं |
    Shafali Verma: कैच टपकाया, गुस्से में जमीन पर दे मारी गेंद, ICC ने शेफाली को लगाई फटकार |
    'मैं गाना छोड़ दूंगा... कोई कह दे कि भाई दलेर मेहंदी के हाथ में शराब देखी', भड़के मीका सिंह, दी खुली चुनौती |
    Samsung Galaxy F70 5G की पहली सेल आज, ₹2,000 सस्ता मिल रहा फोन, जानें ऑफर |
    रास्ता नहीं दिया तो युवक को मौत के घाट उतारा, हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार |
    Chandigarh Tourist Places: हिमाचल-उत्तराखंड नहीं, इस बार चंडीगढ़ की इन 10 जगहों को करें एक्सप्लोर |
    दिनभर देखें टीवी, जब मन हो चले जाए घूमने, ये कौन सा है काम, कंपनी देती है सैलरी |
    अमरोहा में फीमेल डॉग के साथ घिनौनी हरकत! 3 बच्चों का बाप गिरफ्तार, बोला- 'वियाग्रा खाई थी' |
    ये है मेरा बीस्ट... धांसू SUV खरीदकर बोलीं Sunny Leone, इतनी है कीमत |
    'जो समाजवादी हैं वही रामराज...', अखिलेश ने PDA यात्रा को दिखाई हरी झंडी
    Advertisement