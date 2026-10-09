बाबर-रिजवान की होगी वापसी? पाकिस्तान के नए T20 कप्तान साहिबजादा फरहान ने दिया बड़ा बयान, बोले-उनके लिए दररवाजे...

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी बदल गई है. सलमान आगा को T20 टीम की कप्तानी से हटाने के साथ टीम से भी बाहर कर दिया गया है. अब साहिबजादा फरहान को यह जिम्मेदारी मिली है. T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले फरहान श्रीलंका के खिलाफ 9 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की T20 सीरीज में पहली बार घरेलू मैदान पर पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे.

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फरहान ने कप्तानी मिलने को सम्मान बताया, लेकिन यह भी माना कि इस जिम्मेदारी के साथ दबाव बढ़ता है. उन्होंने कहा- पहली बार घरेलू सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी करना सम्मान की बात है. मैं इस नई चुनौती को लेकर काफी उत्साहित हूं.

उन्होंने आगे कहा; कप्तानी का दबाव होता है, क्योंकि आप टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं और आपको अलग मानसिकता दिखानी होती है. मैंने घरेलू क्रिकेट में कप्तानी की है, इसलिए मुझे टीम का नेतृत्व करने का अनुभव है.

बाबर-रिजवान के लिए दरवाजे बंद नहीं

पाकिस्तान के पूर्व T20 कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के भविष्य को लेकर भी फरहान ने अपनी राय रखी. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वापसी की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं.

फरहान ने कहा- बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं. दोनों किसी भी समय T20 क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. उनके लिए दरवाजे खुले हैं.

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उन्होंने मौजूदा टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि चुने गए खिलाड़ियों पर उन्हें पूरा विश्वास है और सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी मैदान पर उनके लिए काफी मददगार होगी.

बाबर T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. हालांकि, T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका मिला था, जहां वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. रिजवान ने करीब दो साल से पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. इंग्लैंड दौरे से जुड़े विवादों को लेकर भी वह जांच के दायरे में हैं.

पिता का सपना हुआ पूरा, सरफराज से लेंगे सीख

फरहान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद को कभी पाकिस्तान का कप्तान बनते हुए नहीं देखा था, लेकिन उनके पिता को यह उम्मीद थी् उन्होंने कहा कि माता-पिता की दुआएं सच में रंग लाती हैं.

30 साल के फरहान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की नेतृत्व शैली से भी प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि वह सरफराज की कप्तानी में काफी क्रिकेट खेले हैं और उन्हें उनका नेतृत्व करने का तरीका पसंद आया.

सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीती थी. हालांकि, वह पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं दिला सके. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया गया था.

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श्रीलंका के खिलाफ फरहान का शानदार रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ फरहान का T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड अच्छा है. उन्होंने सात मैचों में 49.33 के एवरेज और 154.16 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था.

साल 2026 में फरहान पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 12 पारियों में 41.72 के एवरेज और 151.48 के स्ट्राइक रेट से 459 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और तीन अर्धशतक निकले. T20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा था.

अब उनके पास श्रीलंका के खिलाफ एक और रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इस टीम के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शोएब मलिक के नाम है. मलिक ने 16 पारियों में 397 रन बनाए थे, जबकि शाहिद आफरीदी 14 पारियों में 331 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. फरहान को मलिक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन मैचों की सीरीज में 102 रन बनाने होंगे.

पाकिस्तान टीम में कई बड़े बदलाव

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. मोहम्मद नवाज, वनडे कप्तान और तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में जगह नहीं मिली है.

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नवाज को T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के मामले में ICC की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. फहीम अशरफ को भी सेलेक्टर्स का भरोसा हासिल नहीं हुआ है. शाहीन को फिलहाल वनडे टीम पर ध्यान देने के लिए रखा गया है, जहां पाकिस्तान को श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ घरेलू त्रिकोणीय सीरीज खेलनी है.

T20 वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे उस्मान खान को निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाहर किया गया है. लंबे पॉज के लिए चर्चा में रहने वाले स्पिनर उस्मान तारिक को भी जगह नहीं मिली. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की.

वहीं, सेलेक्टर्स ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दिया है. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रजाउल्लाह को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर चार विकेट लिए थे और इसके बाद जवाबी बल्लेबाजी करते हुए नौ छक्कों की मदद से 81 रन बनाए थे.

Sahibzada Farhan calls Babar Azam and Mohammad Rizwan as one of the best in the world. VC: PCB #PAKvSL | #Cricket | #Pakistan | #SahibzadaFarhan | #BabarAzam | #MohammadRizwan https://t.co/Z8Ri0yVjxC — Khel Shel (@khelshel) October 8, 2026

पाकिस्तान-श्रीलंका T20 सीरीज का शेड्यूल

तीन मैचों की यह सीरीज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी. पहला T20 इंटरनेशनल 9 अक्टूबर, दूसरा 11 अक्टूबर और तीसरा 13 अक्टूबर को होगा.

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), फखर जमां, माज सदाकत, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद, शादाब खान, अराफात मिन्हास, नसीम शाह, मोहम्मद सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, सुफियान मुकिम, सैम अयूब, रजाउल्लाह और मोहम्मद इमरान रंधावा.

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श्रीलंका टीम: सिनेथ जयवर्धने, लाहिरू उदारा, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस (कप्तान/विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, सहन आराचिगे, दासुन शनाका, दुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्ष्णा, नुवान तुषारा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियास्कांत, चमिंदु विक्रमसिंघे और ईशान मलिंगा.

भारत में इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Veto ऐप पर उपलब्ध होने की संभावना जताई गई है.





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