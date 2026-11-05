रिवर्स गियर में दौड़ती रही बेकाबू कार, गिरते-उठते जान बचाकर भागे लोग, जयपुर का खौफनाक VIDEO

राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क पर अफरा-तफरी मचा दी. अक्षय पात्र इलाके में कार चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार में रिवर्स दौड़ाया और एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वीडियो में कार को तेजी से पीछे की ओर जाते देखा जा सकता है. इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. कार की रफ्तार और चालक की खतरनाक ड्राइविंग से मौके पर दहशत फैल गई.

लोगों ने पीछा किया, चालक कार लेकर फरार

घटना के दौरान कुछ लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की. उन्होंने चालक का पीछा भी किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया और गाड़ी लेकर फरार हो गया. कार की टक्कर से कई वाहनों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है.

CCTV फुटेज से चालक की पहचान में जुटी पुलिस

रामनगरिया थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि घटना का वीडियो पुलिस के सामने आया है. हालांकि, वीडियो में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है. देखें VIDEO:-

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पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. कार और उसके चालक की पहचान करने के साथ ही उसकी तलाश की जा रही है.

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