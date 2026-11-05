'आपको मिस कर रहा हूं पापा', धर्मेंद्र के फार्महाउस पर पहुंचे सनी देओल, धान की खेती कराई साफ

एक्टर सनी देओल ने अपने बेटे राजवीर देओल के साथ लोनावला स्थित अपने पारिवारिक फार्महाउस पर जाकर अपने दिवंगत पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को याद किया. सोशल मीडिया पर वहां का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'पापा, आपकी याद आ रही है.'

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इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में खेतों में खेती-बाड़ी और फसल से जुड़े काम होते दिख रहे हैं, जिन्हें सनी और राजवीर एक साथ खड़े होकर देख रहे हैं. वीडियो में सनी इस जगह को 'पापा का फार्म' कहते हैं. पोस्ट के जज्बाती माहौल को और गहरा करने के लिए, वीडियो के बैकग्राउंड में उनकी 2007 की पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'अपने' का टाइटल ट्रैक बज रहा है.

मुंबई के पास लोनावला-खंडाला की पहाड़ियों में लगभग 100 एकड़ में फैली यह विशाल जगह, धर्मेंद्र के लिए फिल्म इंडस्ट्री की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जगह थी. लकड़ी और पत्थरों से बनी इस जगह पर बैठने के लिए काफी जगह है, साथ ही एक हीटेड स्विमिंग पूल और ऑर्गेनिक खेती की व्यवस्था भी है, जहां धर्मेंद्र खुद फल और सब्जियां उगाया करते थे. धर्मेंद्र अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस जगह की झलक दिखाते रहते थे.

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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके आवास पर उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया था. युद्ध पर आधारित ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म थी.

रामायण में नजर आएंगे सनी देओल

इस बीच, सनी हाल ही में डायरेक्टर नितेश तिवारी की ड्रामा फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में नजर आए. फिल्म का पहला भाग भगवान हनुमान के पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले की कहानी पर केंद्रित है, जबकि दूसरे भाग में सनी एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आएंगे. यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि के प्राचीन ग्रंथ 'रामायण' और 16वीं सदी के भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य 'रामचरितमानस' पर आधारित है.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

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