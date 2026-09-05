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बेकरी के लॉकर से गायब हुए 24 लाख रुपए, राज खुला तो हर कोई रह गया हैरान

हैदराबाद की एक बेकरी के ऑफिस में रखे 24.49 लाख रुपए चोरी हुए तो पुलिस ने जांच शुरू की. CCTV और तकनीकी जांच से शक के बाद पुलिस ने पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया. घर से नकदी बरामद होने पर आरोपी ने चोरी की बात कबूली.

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24 लाख नकदी गायब होने के बाद पुलिस ने CCTV खंगाला, शक के आधार पर आरोपी के घर की तलाशी ली गई(Representationl)
24 लाख नकदी गायब होने के बाद पुलिस ने CCTV खंगाला, शक के आधार पर आरोपी के घर की तलाशी ली गई(Representationl)

हैदराबाद के कट्टेदन इलाके में एक बेकरी कंपनी के ऑफिस से ₹24.49 लाख कैश गायब होने के मामले में पुलिस ने पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, जांच के बाद आरोपी तक पहुंच बनाई गई और उसके घर से ₹24,49,500 नकद बरामद कर लिया गया.

आरोपी की पहचान 28 साल के अनिल नागोराव कांबले के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है और पहले इसी बेकरी कंपनी में काम कर चुका था.

पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त की शाम कंपनी के कैशियर गड्डम कुरुमूर्ति ने करीब ₹24-25 लाख ऑफिस के लॉकर में रखे थे. इसके बाद ऑफिस बंद कर दिया गया और चाबियां सुरक्षा गार्ड को सौंप दी गईं.

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अगली सुबह कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए. ऑफिस का दरवाजा, अलमारी और लॉकर टूटे हुए थे. लॉकर में रखी नकदी गायब थी. इसके बाद मेलार्डेवपल्ली पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: दिन में चोरी, रात में पार्टी... कैफे कारोबार में घाटे के बाद प्रेमी जोड़े ने बनाया चोरों का गैंग, 3 गिरफ्तार

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CCTV जांच के बाद पूर्व कर्मचारी तक पहुंची पुलिस

चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने ऑफिस और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. कर्मचारियों और बाकी के लोगों से पूछताछ की गई. इसके साथ ही तकनीकी सुरागों की भी जांच की गई.

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को अनिल कांबले पर शक हुआ. इसके बाद स्पेशल टीम ने उसे पकड़ लिया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की बात कबूली

घर से पूरी रकम बरामद

पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान आरोपी के घर के से चोरी किए गए ₹24,49,500 बरामद किए गए. इसके अलावा एक Redmi मोबाइल फोन भी मिला है.

यह पूरी कार्रवाई राजेंद्रनगर जोन के DCP एस. श्रीनिवास और चंद्रायनगुट्टा ACP ए. सुधाकर की निगरानी में हुई. मेलार्डेवपल्ली SHO सी. श्रीनिवास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच की.

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