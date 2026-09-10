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‘अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है...’, वर्ल्ड कप में रोहित होंगे या नहीं? हिटमैन ने दिया रहस्यमय जवाब

रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2027 अभी काफी दूर है और उस वक्त देखा जाएगा. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई भी उनकी शानदार वनडे फॉर्म को देखते हुए अटकलों को बेवजह बता चुका है.

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2027 वर्ल्ड कप पर बढ़ी हलचल. (Photo: PTI)
2027 वर्ल्ड कप पर बढ़ी हलचल. (Photo: PTI)

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने गुरुवार को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया. हालांकि उनका जवाब छोटा था, लेकिन इसने उनके भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी.

रोहित से जब पूछा गया कि क्या वह अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, तो उन्होंने कहा, 'अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है, तब देखेंगे.'

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में एक दर्शक के सवाल पर रोहित ने यह जवाब दिया. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप को लेकर उनका यह छोटा सा जवाब खासा अहम माना जा रहा है.

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2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है. रोहित उस समय टीम इंडिया के साथ होंगे या नहीं, इसका फैसला फिलहाल भविष्य के गर्भ में है.

‘अब बस परेड मुश्किल है...’

इसी दौरान रोहित से एक और दिलचस्प सवाल पूछा गया. उनसे कहा गया कि अगर भारत 2027 वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या 2024 टी20 वर्ल्ड कप की तरह मुंबई में खुली बस में विजय परेड निकाली जाएगी?

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रोहित ने इस पर भी मुस्कुराते हुए छोटा सा जवाब दिया, 'मुझे नहीं लगता कि अब बस परेड संभव होगी.'

2024 में रोहित की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था. वेस्टइंडीज से ट्रॉफी लेकर लौटने के बाद मुंबई में टीम की ऐतिहासिक खुली बस विजय परेड हुई थी.

रोहित की फॉर्म पर सवाल क्यों?

रोहित के भविष्य को लेकर चर्चा के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही साफ कर चुके हैं कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनकी जगह पर सवाल उठाना बेमानी है.

सैकिया ने कुछ दिन पहले बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि रोहित शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी आखिरी वनडे पारी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 138 रन बनाए थे. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है.

यानी फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है कि रोहित ने 2027 का दरवाजा बंद नहीं किया है, लेकिन उसे खोलने का फैसला भी अभी अपने पास नहीं रखा है. अक्टूबर 2027 दूर है और रोहित का जवाब भी यही संकेत देता है- अभी से भविष्य तय करने का वक्त नहीं आया है.

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