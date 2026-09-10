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लाल साड़ी-सिंदूर, देसी अंदाज में तमन्ना भाटिया ने की 'छठी मैया' की पूजा, मिला आर्शीर्वाद

तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का छठ पूजा स्पेशल गाना 'छठी मैया' रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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छठी मैया पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: YT/TVF)
छठी मैया पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: YT/TVF)

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का छठ पूजा स्पेशल गाना 'छठी मैया' रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने के जरिए पहली बार हिंदी सिनेमा में बिहार और पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की भव्यता और आस्था को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है. 

गाने की खासियत और तैयारी
तमन्ना भाटिया ने इस गाने को केवल एक म्यूजिकल नंबर नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था और परंपरा के रूप में पर्दे पर उतारने का फैसला किया. शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने छठ पूजा की रस्मों, इसके महत्व और बिहार-पटना में इसे मनाने के तरीकों को विस्तार से समझा. एक्ट्रेस ने कहा कि छठ पूजा के प्रति उनके मन में हमेशा से सम्मान रहा है, लेकिन इस गाने के लिए जब उन्होंने इसकी शक्ति और महिमा को जाना, तो वे हैरान रह गईं. उन्होंने बताया, "छठी मैया के साथ मैंने जो गहरा जुड़ाव महसूस किया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."

गाने में तमन्ना पारंपरिक लाल साड़ी, मांग में लंबा सिंदूर और बिहारी लुक में नदी किनारे सूर्यदेव को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं, जो दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है. 

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संगीत और क्रिएटिव टीम
'छठी मैया' गाने को मशहूर संगीतकार विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है और अपनी आवाज भी दी है. गाने के बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं, जबकि कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी दिग्गज चिन्नी प्रकाश ने संभाली है. ये गाना जी म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज किया गया है. 

'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है, जिसमें तमन्ना के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी पटना के निकट स्थित एक प्राचीन 'वन देवी मंदिर' और उससे जुड़े घने जंगलों के रहस्यमयी इतिहास पर आधारित है. टीजर में एक रहस्यमयी दुनिया की झलक मिलती है, जहां प्राचीन मान्यताएं, रहस्य और अलौकिक शक्तियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं. 

फिल्म में छठ पूजा का दृश्य केवल किसी त्योहार को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी कहानी के केंद्र बिंदु के रूप में शामिल किया गया है. 'द वन' 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. 

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