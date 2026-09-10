Kal Rashifal 11 September 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें मेष से मीन तक का हाल

मेष - कामकाज में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे. करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. भावनात्मक संबंधों में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बनाए रखेंगे. स्पर्धा में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह बनाए रखेंगे. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे.

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शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहज रहें.



वृष - भावनाओं पर अंकुश बनाए रखें. समय मध्यम बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि रहेगी. कामकाजी दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी. जिद और अंहकार से बचें. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कामकाज में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों साथ रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारें. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.सभी से सामंजस्य रखें. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें.

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शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ से बचें.

मिथुन - वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में तेजी रहेगी. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. योग्यता का लाभ मिलेगा. भाग्य के मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. लाभ पक्ष संवार पाएगा. कार्यों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. यात्रा हो सकती है.

पेशेवर वार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कामकाज औसत से बेहतर बना रहेगा. कार्य़विस्तार पर जोर होगा. मामले लंबित रखने से बचेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. वित्तीय लाभ संवार पाएगा. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. महत्वपूर्ण विषयों को समय पर पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे संबंधियों के साथ सुखद समय बिताएंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे.



शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

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कर्क - परिवार से मधुर संबंध बने रहेंगे. आपसी जुड़ाव गहरा होगा. प्रिय से भेंट होगी. हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. आर्थिक मामलों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. धन संपत्तिकार्योंको गति देंगे. आकर्षक प्रस्तावों से मन प्रसन्न रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे.

सबका साथ विश्वास पाएंगे. प्रदर्शन उच्च बनाए रहेंगे. कार्य अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बढ़ेगी. चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे. धन संग्रह संरक्षण में आगे रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बचत में रुचि बढ़ेगी. कारोबारी चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. अपनों का साथ और विश्वास पाएंगे. करीबी से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. परिजनों से

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: पिंक पर्ल

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साज संवार बढ़ाएं.

सिंह - सभी मामलों में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर इच्छित स्थिति बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढे़गा. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. नए ढंग से कोशिश करने व रचनात्मकता बनाए रखने पर बल रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

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कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. अनोखे प्रयासों से सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कामकाज में नवीनता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार में वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन व भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. सफलता बढ़ाने पर जोर रहेगा. प्रेम में शुभता का संचार रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. रिश्तों में मिठास रहेगी. करीबियों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहंओर शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.

कन्या - व्यावसायिक दबाव बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा. लाभ की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगाा. पेशेवर गलतियां करने से बचें. कामकाजी स्थितियांे पर नियंत्रण बढ़ाएं. वादविवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएं.

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लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. कार्योंमें व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्योंमें स्पष्टता रखें. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी हुई है. सावधान रहें. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें. न्यायिक वार्ता पर नियंत्रण रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. वचन वादा व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. उतावलेपन से बचें. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे.विनय विवेक बनाए रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन आकर्षक होगा. सजगता बढ़ाएं. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. आवेश में निर्णय न लें.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

तुला - आर्थिक लाभ और उछाल का समय है. मामले लंबित रखने से बचें. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. पेशेवर कार्यों को मित्रों के समर्थन से तेजी से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा.

वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. वित्तीय रणनीतियां सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. लाभ में उछाल बना रहेगा. विविध गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते अनुकूल बनेंगे. आसपास को संवारने में रुचि बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा.

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शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: ओपल

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

वृश्चिक - प्रशासन के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न अवसर भुनाएंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी. महत्वपूर्णकार्योंको तेजी से करेंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. शासन से करीबी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.

योजनाओं में सफलता पाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. लाभ संवार पाएगा. करियर व्यापार में लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. पहल बनाए रखेंगे.. पारिवारिक संबधों में सुधार आएगा. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संकल्पों को बल मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. कार्यों में सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.

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धनु - भाग्य वृद्धि में मददगार समय है. आर्थिक मामले संवार पर रहंेगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्योंमें सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे.

योजनाओं में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलंेगे. लाभ में वृद्धि होगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम रखेंगे. हितलाभ में उछाल बना रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ लेंगे. मन के मामले संवरेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

मकर - सूझबूझ से कदम बढ़ाते रहें. जल्दबाजी की अपेक्षा उचित अवसर पर ध्यान दें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता रखें. खानपान का ध्यान रखें. कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. विनय विवेक बनाए रखे. मितभाषी बने रहें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा. सजगता बनाए रहें. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं.

परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज की साधारण रहेगी. मध्यम गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. आर्थिक दबाव रहेगा. विविध विषयों में पहल से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट पर ध्यान दें. रुटीन अवसर बढ़ेंगे. लेनदेन में गंभीरता बनाए रखें. अपनों से सहकारिता बनाए रखें. परिजन सहयोग रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे. घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना मिल सकती है.



शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: लहसुनिया

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. असहाय की मदद करें.

कुंभ - घर में सुख बढ़ेगा. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यककार्योंमें तेजी दिखाएंगे. साख और सम्मान बढ़त पर बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों मंे सहजता रहेगी. जीवन में स्थायित्व आएगा. निजी विषयों पर फोकस रखेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे.

औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. नेतृत्व के कार्य साधेंगे. जरूरी कार्य जल्द पूरे करें. साझेदारी के मामले बेहतर रहेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. भू संपत्ति केकार्योंमें गति आएगी.जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भरोसा बनाए रहें.

मीन - कामकाज साधारण रहेगा. वरिष्ठों की अनदेखी न करें. अनुभवियों से सलाह बनाए रखें. लोभ प्रलोभन से बचें. बजट व योजना के अनुसार चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहकार व सहनशीलता बनाए रखें.

मेहनत से लक्ष्य साधेंगे. प्रतिभा भरोसा बनाए रखेंगे. सेवा़क्षेत्र एवं नौकरी से जुडे़गे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रहेगी. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. सतर्कता चलने की कोशिश करें. वार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. समय प्रबंध बढ़ाएं.

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