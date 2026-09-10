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बीवी का अश्लील वीडयो, ब्लैकमेलिंग और फिर कत्ल... बागपत में दंपति ने इलेक्ट्रीशियन को हथौड़े से पीटकर मार डाला

यूपी के बागपत में एक इलेक्ट्रीशियन की हत्या से हड़कंप मच गया. अवैध संबंध और पैसों के लेनदेन की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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बागपत हत्याकांड के बाद जांच पड़ताल करती पुलिस (Photo- ITG)
बागपत हत्याकांड के बाद जांच पड़ताल करती पुलिस (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: बागपत में दिन की शुरुआत चाय की पहली चुस्की के साथ नहीं बल्कि ख़ूनी खेल के साथ हुई. टी-स्टॉल चलाने वाले पति-पत्नी ने अपनी दुकान के सामने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन पर हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया है. हत्या के पीछे वजह को लेकर अवैध संबंध, अश्लील Video व ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है.

दरअसल, पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के खत्री गढ़ी इलाके का है. यहां एक मार्केट में राहुल अपनी पत्नी के साथ टी-स्टॉल चलाता है. टी-स्टॉल के ठीक सामने विकास इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, जहां शिकोहपुर गांव निवासी दीपेंद्र इलेक्ट्रीशियन का काम करता था. सुबह मार्केट में दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थीं और लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुट रहे थे. इसी दौरान राहुल और दीपेंद्र के बीच एक राहुल की पत्नी सोनिया के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर राहुल की पत्नी सोनिया भी वहां पहुंच गई और राहुल का साथ देने लगी. दोनों ने मिलकर दीपेंद्र को जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद एक ने लोहे की रॉड तो दूसरे ने हथौड़ा उठा लिया और दीपेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मार्केट के बीच अचानक हुई इस वारदात से अफरा-तफरी मच गई.

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इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दीपेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया. अब पुलिस हत्या की असली वजह तलाशने में जुटी है. शुरुआती जानकारी में इस वारदात के पीछे अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग आशंका जताई जा रही है.

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पुलिस अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक, दीपेंद्र और राहुल की पत्नी सोनिया की दुकानें आमने-सामने होने के कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात कही जा रही है. दावा है कि दोनों के बीच संबंध बन गए थे. इसी बीच दीपेंद्र द्वारा सोनिया का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया और बाद में दीपेंद्र उसे पर ब्लैकमेल करने लगा था. बताया जा रहा है कि सोनिया ने इसकी जानकारी अपने पति राहुल को दी थी. इसी के बाद राहुल और दीपेंद्र के बीच विवाद बढ़ने और हत्या तक पहुंचने की नौबत आ गई.

उधर मृतक दीपेंद्र के भाई सतेंद्र ने हत्या की वजह कुछ और बताई है. उसका कहना है कि दीपेंद्र ने राहुल और उसकी पत्नी को पैसे उधार दिए थे. वह अपने पैसे वापस मांग रहा था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था. मृतक के भाई के मुताबिक, आरोपी पति-पत्नी दीपेंद्र को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी भी देते थे. हालांकि पुलिस फिलहाल सभी आरोपों और दावों की जांच कर रही है.

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सीओ बड़ौत अंशु जैन के अनुसार, सुबह राहुल और दीपेंद्र के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद मारपीट की घटना हुई, जिसमें दीपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, घटना को पति-पत्नी ने मिलकर अंजाम दिया है और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह समेत पूरे मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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