Jodhpuri Gulab Jamun Sabzi: देसी मसालों से बनाएं जोधपुर की गुलाब जामुन की रसेवाली सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी जबरदस्त, नोट करें रेसिपी

Jodhpuri Gulab Jamun Ki Sabzi Recipe: गुलाब जामुन का नाम सुनते ही दिमाग में चाशनी में डूबे हुए मीठे और मुलायम गुलाब जामुन की तस्वीर आती है. लेकिन क्या आपने कभी गुलाब जामुन की सब्जी खाई है? राजस्थान में कई तरह की सब्जी बनाई जाती है, उन्हीं में से एक जोधपुर में बनने वाली गुलाब जामुन की सब्जी है. यह बेहद अनोखी सब्जी है, जिसके बारे में राजस्थानी लोगों के अलावा कम ही लोग जानते हैं.

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इस सब्जी में गुलाब जामुन जैसा दिखने वाला बॉल्स को मीठा नहीं, बल्कि मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है. इस रेसिपी में खोया और पनीर से गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार किए जाते हैं. इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करने के बाद प्याज-टमाटर की मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है.

इस सब्जी को घी में बनाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आप डिनर पार्टी में कुछ अलग और हटकर सर्व करना चाहते हैं, तो यह रेसिपी मेहमानों को जरूर पसंद आएगी. आइए आपको जोधपुर में बनने वाली गुलाब जामुन की सब्जी बनाने का तरीका बताते हैं.

गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

गुलाब जामुन के लिए

150 ग्राम खोया

150 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच मैदा

1 छोटा चम्मच घी

2 छोटे चम्मच गुलाब जल

थोड़ा सा नमक

तलने के लिए तेल

ग्रेवी के लिए

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2 प्याज, पीसकर पेस्ट बना लें

¾ कप टमाटर की प्यूरी

1 इंच अदरक, बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च, कटी हुई

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा

1 कप गुनगुना पानी

2 छोटे चम्मच घी

1 छोटा चम्मच हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

ऐसे बनाएं जोधपुरी स्टाइल गुलाब जामुन की सब्जी

गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएं

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में खोया, पनीर, मैदा, घी, गुलाब जल और थोड़ा सा नमक डालकर सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मसलते हुए मिला दें. इस मिक्सर को अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा जैसा तैयार कर लें, इसमें करीब 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है.

मिक्सर को तैयार करने के बाद इससे गुलाब जामुन जैसे गोल-गोल बॉल्स जैसी बना लें, ध्यान रखें कि बॉल्स की सतह पर कट के निशान न हो, वरना फ्राई करते समय वो टूट सकते हैं.

गुलाब जामुन को करें फ्राई

बॉल्स बनाने के बाद एक कहाड़ी में तेल गर्म करने के लिए रख दीजिए. हालांकि तेल को मिडियम फ्लेम पर गर्म करना है और फिर गुलाब जामुन बॉल्स को धीरे-धीरे तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें.

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जब बॉल्स अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन तब उनको छानकर निकाल लें. उनको सीधे टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि उसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. बॉल्स का जब तेल निकल जाने के बाद वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे.

तैयार करें मसालेदार ग्रेवी

अब एक भारी तले वाले पैन में घी गर्म करें. इसमें जीरा, गरम मसाला और कटी हुई हरी मिर्च डालें. इसके बाद प्याज का पेस्ट डालकर करीब पांच मिनट तक स्लो फ्लेम पर भूनें.

जब प्याज अच्छी तरह पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए, तब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें. इसे मीडियम से स्लो फ्लेम पर करीब 4 से 6 मिनट तक पकाएं.

मसाले डालकर पकाएं

अब ग्रेवी में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और अन्य मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद एक कप गुनगुना पानी डालें और ग्रेवी को करीब 10 मिनट तक मीडियम से स्लो फ्लेम पर पकने दें. इस समय आप ग्रेवी को चखकर नमक और मसालों को अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लें.

ग्रेवी में गुलाब जामुन डालें

अब फ्राई किए हुए गुलाब जामुन के बॉल्स को तैयार ग्रेवी में डालें. इन्हें स्लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट तक पकाएं, ताकि बॉल्स ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लें लेकिन ज्यादा गलें नहीं. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर लें.

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किसके साथ करें सर्व?

इस अनोखी सब्जी को आप रोटी, नान, पराठे, मिस्सी रोटी या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं. इसका स्वाद नॉर्मल सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आप इसे मेहमानों को बनाकर खिला सकते हैं.

खास टिप: गुलाब जामुन के बॉल्स बनाते समय मिक्सर को अच्छी तरह गूंथें और बॉल्स में कोई दरार न हो. इससे फ्राई करते समय बॉल्स टूटेंगे नहीं और सब्जी में भी उनका शेप बना रहेगा.

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