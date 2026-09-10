scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘आप मुस्लिम हैं, हे राम नहीं बोल सकते?’ दिलीप कुमार पर लगी रोक, जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था मोर्चा

दिलीप कुमार की ‘गंगा जमुना’ में ‘हे राम’ बोलने पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म रोक दी थी. जानिए क्यों हुआ विवाद और कैसे नेहरू के दखल के बाद मामला सुलझा.

Advertisement
X
दिलीप कुमार के ‘हे राम’ पर अड़ा सेंसर बोर्ड (Photo: ITGD)
दिलीप कुमार के ‘हे राम’ पर अड़ा सेंसर बोर्ड (Photo: ITGD)

भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप का इतिहास काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. कई बार फिल्मकारों ने सेंसर की बंदिशों के बीच भी अपनी बात कहने का रास्ता निकाला, तो कभी किसी फिल्म के एक डायलॉग या सीन पर ऐसा बवाल हुआ कि मामला देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया. अब फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया ने सिनेमा और सेंसरशिप से जुड़े ऐसे ही कई किस्से सुनाए हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाला किस्सा दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना का है.

दिलीप कुमार की इस फिल्म में एक ऐसा सीन था, जिसमें मरते वक्त उनका किरदार ‘हे राम’ कहता है. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसी लाइन पर फिल्म रोक दी. वजह सुनकर मेकर्स भी हैरान रह गए. सेंसर बोर्ड का सवाल था- ‘आप मुस्लिम हैं, हे राम कैसे बोल सकते हैं?’

हे राम कहने से रोका!

सम्बंधित ख़बरें

Jawaharlal Nehru mango eating style
किस तरह आम खाते थे जवाहर लाल नेहरू?
सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' जल्द होगा रिलीज (Photo: ITG)
राजीव से पहली मुलाकात से PM पद ठुकराने तक... आ रही सोनिया की आत्मकथा
सांसद का नेहरू की फोटोज पर तंज, कांग्रेस ने किया Fact Check
हमने संविधान की शपथ ली, Pak फौजी बूट पॉलिश करता रहा!
पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने बदला उत्तर प्रदेश का आर्थिक नक्शा. (Photo: ITG)
PM मोदी का विजन, योगी का मिशन... माफिया राज खत्म करने से लेकर एक्सप्रेसवे क्रांति तक UP की कहानी

तिग्मांशु धूलिया ने इस पूरे किस्से का जिक्र ‘द वायर’ के एक प्रोग्राम में किया. वह भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप और राजनीतिक पाबंदियों के इतिहास पर बात कर रहे थे.

धूलिया ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने गंगा जमुना को रोकते हुए दिलीप कुमार के किरदार के ‘हे राम’ कहने पर आपत्ति जताई थी. सेंसर बोर्ड की दलील थी कि दिलीप कुमार मुस्लिम हैं, ऐसे में वह ‘हे राम’ कैसे कह सकते हैं.

इसके जवाब में फिल्म के मेकर्स ने भी अपनी बात रखी. उनका कहना था कि दिलीप कुमार असल जिंदगी में चाहे किसी भी धर्म से हों, लेकिन फिल्म में वह गंगा नाम के एक हिंदू किरदार का रोल निभा रहे हैं. ऐसे में किरदार का ‘हे राम’ कहना स्वाभाविक है. लेकिन सेंसर बोर्ड इस तर्क से भी संतुष्ट नहीं हुआ.

Advertisement

मामला पहुंचा पंडित नेहरू तक

इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई. धूलिया के मुताबिक, नेहरू ने फिल्म देखी और उन्हें इसमें ‘हे राम’ कहने में कोई परेशानी नजर नहीं आई. लेकिन इसके बाद भी एक दिलचस्प पेंच सामने आया.

धूलिया ने बताया कि अगर बाकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने रोक रखा हो और सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म इसलिए पास हो जाए क्योंकि वह प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता था. इसलिए बाद में बाकी अटकी हुई फिल्मों को भी क्लियर किया गया. एक छोटे से डायलॉग ने सेंसर बोर्ड से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पूरा मामला पहुंचा दिया था.

आजादी के दौर में भी सेंसर को चकमा देते थे फिल्मकार

तिग्मांशु धूलिया ने सिर्फ गंगा जमुना का किस्सा नहीं सुनाया. उन्होंने बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी फिल्मकार अपनी फिल्मों के जरिए राजनीतिक संदेश पहुंचाते थे, लेकिन उन्हें इतने चालाक और सूक्ष्म तरीके से पेश किया जाता था कि अंग्रेज अफसर असली मतलब समझ ही नहीं पाते थे.

उन्होंने ‘चल चल रे नौजवान’ का उदाहरण दिया. ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी. फिल्म के लेखकों में सआदत हसन मंटो का नाम भी शामिल था, जबकि संगीत गुलाम हैदर ने दिया था और अशोक कुमार इसमें नजर आए थे.

Advertisement

धूलिया ने कहा कि उस दौर की संस्कृति काफी कॉस्मोपॉलिटन थी और अंग्रेज समझ ही नहीं पाते थे कि फिल्मों के जरिए आखिर क्या कहा जा रहा है.

‘दूर हटो ऐ दुनिया वालों’ को अंग्रेजों ने कुछ और समझ लिया!

इसके बाद धूलिया ने 1943 में आई अशोक कुमार की फिल्म ‘किस्मत’ और उसके मशहूर देशभक्ति गीत ‘दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है’ का किस्सा सुनाया. उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था. धूलिया के मुताबिक, अंग्रेजों को लगा कि यह गीत जापानियों के खिलाफ है, क्योंकि जापान ने बर्मा की तरफ से हमला किया था. लेकिन असल निशाना कौन था, इसे अंग्रेज समझ नहीं पाए.

धूलिया के मुताबिक, फिल्मकार इसी तरह फिल्मों के जरिए राजनीति और आजादी का संदेश आगे बढ़ा रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘आप मुस्लिम हैं, हे राम नहीं बोल सकते?’ दिलीप कुमार पर लगी रोक, जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था मोर्चा |
    कंपोजिट सीमेंट क्या है? OPC और PPC से भी होता है दोगुना मजबूत |
    ‘अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है...’, वर्ल्ड कप में रोहित होंगे या नहीं? हिटमैन ने दिया रहस्यमय जवाब |
    Kal Rashifal 11 September 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें मेष से मीन तक का हाल |
    UP सरकार का गिफ्ट... सस्‍ते में मिलेगा किराए पर घर, बन रही नई पॉलिसी! |
    बीवी का अश्लील वीडयो, ब्लैकमेलिंग और फिर कत्ल... बागपत में दंपति ने इलेक्ट्रीशियन को हथौड़े से पीटकर मार डाला |
    'अगर प्रतिमा हटाई गई तो करूंगी अनशन'... उज्जैन पहुंचीं हर्षा रिछारिया, खड़े हनुमान जी के किए दर्शन |
    Jodhpuri Gulab Jamun Sabzi: देसी मसालों से बनाएं जोधपुर की गुलाब जामुन की रसेवाली सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी जबरदस्त, नोट करें रेसिपी |
    लाल साड़ी-सिंदूर, देसी अंदाज में तमन्ना भाटिया ने की 'छठी मैया' की पूजा, मिला आर्शीर्वाद |
    Hyundai का बड़ा धमाका, एक साथ लॉन्च की नई Creta, क्रेटा इलेक्ट्रिक और Alcazar
    Advertisement