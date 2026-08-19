scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WTC में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले पांच बल्लेबाज कौन? ऋषभ पंत-रोहित शर्मा के अलावा लिस्ट में शामिल हैं ये धुरंधर

श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की दूसरी पारी में अर्धशतकीय पारी खेल ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. ऋषभ पंत ने दो छक्के जड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के पूरे किए. पंत ने 100 छक्के जड़ने के लिए 89 पारियों का सहारा लिया.

Advertisement
X
पंत, गिल और जायसवाल का बजा डंका. (PHOTO:PTI/AP)
पंत, गिल और जायसवाल का बजा डंका. (PHOTO:PTI/AP)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के आने से खिलाड़ियों का टेस्ट क्रिकेट खेलने का अंदाज बदला है. अब हर मैच का अपना एक अलग ही रोमांच रहता है. टीमों के बीच पाइंट्स टेबल में खुद को बेहतर स्थिति में पहुंचाने की जंग बनी रहती है.   

टेस्ट क्रिकेट में भी अब चौके-छक्के पहले के मुकाबले अधिक देखने को मिलते हैं. WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाजों पर नजर डाले तो इसमें कई भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है. 

टॉप पर विराजमान है स्टोक्स का नाम

सम्बंधित ख़बरें

Devdutt Padikkal
211 रन बनाकर पड‍िक्कल का बड़ा कारनामा, टूटने से बचा ये महार‍िकॉर्ड
Rishabh Pant
पंत ने जड़ा सबसे तेज छक्कों का शतक, इस दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ा
Sri Lanka highest successful run chase
350+ का रनचेज लंका के लिए नया नहीं, क्या गॉल में र‍िपीट होगा इत‍िहास?
Team India Whiteboard video
कैमरा घूमते ही खुला टीम इंड‍िया का राज? गंभीर के पीछे लिखीं बातें लीक
Dinesh Chandimal injury
गॉल टेस्ट में दर्दनाक हादसा, मैच के बीच ये क्रिकेटर पहुंचा अस्पताल

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 64 WTC मैचों में 3857 रन बनाने के साथ ही सबसे ज्यादा 88 छक्के उड़ाए हैं. बेन स्टोक्स ने इसी साल 28 जून को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्याास लेने का ऐलान कर दिया था. स्टोक्स ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान ये चौंकाने वाला फैसला कर फैन्स को बड़ा झटका दिया.

ऋषभ पंत ने छक्का जड़ रचा इतिहास

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं. पंत ने महज 41 WTC मुकाबलों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 2885 रन बनाए हैं और 80 लंबे-लंबे छक्के जड़े हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अब भारत के ऋषभ पंत बन गए गए हैं. गॉल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Advertisement

रोहित और गिल ने भी किया कमाल

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है. उन्होंने 40 WTC मैचों में 2716 रन दर्ज किए और 56 बार गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री पार भेजा. इसके अलावा मौजूदा भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. उन्होंने 41 WTC मैचों की अपनी पारी में 2867 रन बनाने के साथ-साथ 46 शानदार छक्के जमाए हैं.

जायसवाल-जडेजा का नाम भी लिस्ट में शामिल

भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही कम समय में अपनी विस्फोटक छाप छोड़ी है. सिर्फ 29 WTC मैचों में उन्होंने 2543 रन बनाए हैं और 45 छक्के ठोक चुके हैं. इसके अलावा इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने 34 WTC मैचों में 2999 रन बनाने के दौरान 44 छक्के जड़े हैं. वहीं भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 49 WTC मुकाबलों में 2632 रन बनाए हैं और 42 छक्के लगाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल के पीएम बालेन शाह से मिले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई सार्थक वार्ता |
    2014 से अब तक का पूरा हिसाब... पढ़िए झारखंड में JPSC और TDPL की किन-किन 44 बड़ी परीक्षाओं पर गिरी गाज |
    सीरिया में तुर्किए की एंट्री से भड़का इजरायल… अलेप्पो के पास एयरबेस पर सैनिक तैनाती को लेकर दी खुली चेतावनी |
    1546 करोड़ का टेंडर, चहेती कंपनी को फायदा और पैसों का खेल... जानिए जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन पर सीवेज प्लांट टेंडर में गड़बड़ी के क्या हैं संगीन आरोप? |
    सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को होगा लॉन्च: इटली से भारत, प्रेम और राजनीति की अनकही कहानी |
    Aaj Ka Panchang, 19 August 2026: 19 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 19 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 19 August 2026: मीन राशि वालों के आज रुके हुए काम बनेंगे, हल्के हरे रंग के पहनें कपड़े |
    आज का मौसम: यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, IMD ने जारी किया नया अलर्ट |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 August 2026: कुंभ राशि वालों के आज प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, करें ये एक उपाय
    Advertisement