WTC में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले पांच बल्लेबाज कौन? ऋषभ पंत-रोहित शर्मा के अलावा लिस्ट में शामिल हैं ये धुरंधर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के आने से खिलाड़ियों का टेस्ट क्रिकेट खेलने का अंदाज बदला है. अब हर मैच का अपना एक अलग ही रोमांच रहता है. टीमों के बीच पाइंट्स टेबल में खुद को बेहतर स्थिति में पहुंचाने की जंग बनी रहती है.

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टेस्ट क्रिकेट में भी अब चौके-छक्के पहले के मुकाबले अधिक देखने को मिलते हैं. WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाजों पर नजर डाले तो इसमें कई भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

टॉप पर विराजमान है स्टोक्स का नाम

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 64 WTC मैचों में 3857 रन बनाने के साथ ही सबसे ज्यादा 88 छक्के उड़ाए हैं. बेन स्टोक्स ने इसी साल 28 जून को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्याास लेने का ऐलान कर दिया था. स्टोक्स ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान ये चौंकाने वाला फैसला कर फैन्स को बड़ा झटका दिया.

ऋषभ पंत ने छक्का जड़ रचा इतिहास

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं. पंत ने महज 41 WTC मुकाबलों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 2885 रन बनाए हैं और 80 लंबे-लंबे छक्के जड़े हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अब भारत के ऋषभ पंत बन गए गए हैं. गॉल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

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रोहित और गिल ने भी किया कमाल

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है. उन्होंने 40 WTC मैचों में 2716 रन दर्ज किए और 56 बार गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री पार भेजा. इसके अलावा मौजूदा भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. उन्होंने 41 WTC मैचों की अपनी पारी में 2867 रन बनाने के साथ-साथ 46 शानदार छक्के जमाए हैं.

Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥



He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket 🫡🫡



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जायसवाल-जडेजा का नाम भी लिस्ट में शामिल

भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही कम समय में अपनी विस्फोटक छाप छोड़ी है. सिर्फ 29 WTC मैचों में उन्होंने 2543 रन बनाए हैं और 45 छक्के ठोक चुके हैं. इसके अलावा इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने 34 WTC मैचों में 2999 रन बनाने के दौरान 44 छक्के जड़े हैं. वहीं भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 49 WTC मुकाबलों में 2632 रन बनाए हैं और 42 छक्के लगाए हैं.

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