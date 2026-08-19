2014 से अब तक का पूरा हिसाब... पढ़िए झारखंड में JPSC और TDPL की किन-किन 44 बड़ी परीक्षाओं पर गिरी गाज

झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार देर रात झारखंड सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. ये सभी परीक्षाएं गड़बड़ियों और अनियमितताओं की वजह से रद्द की गई हैं. सरकार ने आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करते हुए बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL द्वारा साल 2014 से अब तक कराई गई परीक्षाएं शामिल हैं.

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जिन पदों की भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और कई अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाएं भी इस सूची में हैं.

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सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं में यह भी कहा है कि JPSC और JSSC से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया जाएगा. साथ ही JPSC और JSSC में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ यानी विजिलेंस सेल भी बनाई जाएगी ताकि आगे ऐसी गड़बड़ियां न हों. इतना ही नहीं, वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, जो JPSC और JSSC में सुधार के लिए काम कर रही है, वह अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सरकार को सौंपेगी.

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गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने JSSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था. यह प्रदर्शनकारी छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक थी. साथ ही TDPL एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके जारी किए गए नतीजों को भी रद्द कर दिया गया था.

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