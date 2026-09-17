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ऋषभ पंत को मिली कप्तानी, सरफराज खान बने उपकप्तान... ODI टीम से बाहर होने के बाद अब ईरानी कप में दिखाएंगे दम

ऋषभ पंत ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करेंगे. 1 अक्टूबर से श्रीनगर में होने वाले मुकाबले में उनका सामना रणजी चैम्प‍ियन जम्मू-कश्मीर से होगा. सरफराज खान को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि आकाश दीप को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया है. पिछले रणजी सीजन के टॉप चार रन-स्कोरर्स को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है.

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पंत को कप्तानी से मिला बड़ा मौका! सरफराज डिप्टी, आकाश दीप की फिटनेस पर टिकी नजर (Photo: PTI)
पंत को कप्तानी से मिला बड़ा मौका! सरफराज डिप्टी, आकाश दीप की फिटनेस पर टिकी नजर (Photo: PTI)

ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. अब उनकी नजर ईरानी कप पर है. पंत को रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है. 1 अक्टूबर से श्रीनगर में होने वाले मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया का सामना 2025-26 रणजी ट्रॉफी चैम्प‍ियन जम्मू-कश्मीर से होगा.

पंत सिर्फ कप्तानी ही नहीं करेंगे, बल्कि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. यानी लंबे समय बाद उन्हें एक फर्स्ट क्लास मुकाबले में लीडर की भूमिका में देखा जाएगा.

सरफराज खान को रेस्ट ऑफ इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं तेज गेंदबाज आकाश दीप को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा.

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आकाश दीप ने आखिरी बार फरवरी में कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला खेला था. तब उन्होंने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था. इसके बाद वह लोअर-बैक स्ट्रेस इंजरी से जूझते रहे. इस चोट के कारण वह IPL 2026 का पूरा सीजन नहीं खेल सके. इसके बाद भारत के लिए होने वाले मुकाबलों से भी वह बाहर रहे.

अब ईरानी कप के जरिए उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा.

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रणजी के टॉप-4 रन स्कोरर्स को इनाम
सेलेक्टर्स ने पिछले रणजी सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों को भी टीम में जगह दी है. 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चार बल्लेबाजों को रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में शामिल किया गया है.

आर स्मरण ने 950 रन बनाए थे. आयुष दोसिजा के नाम 949 रन रहे. सनत सांगवान ने 828 रन बनाए, जबकि सुदीप कुमार घरामी ने 797 रन जोड़े.

इन चारों को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है. झारखंड के बल्लेबाज शिखर मोहन भी टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने पिछले रणजी सीजन में झारखंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने हाल ही में खेले गए दलीप ट्रॉफी फाइनल में 85 और 52 रन की पारियां खेली थीं.

गेंदबाजी में मुक़ेश-चौधरी पर जिम्मेदारी
रेस्ट ऑफ इंडिया के पेस अटैक की जिम्मेदारी मुक़ेश कुमार और मुक़ेश चौधरी संभालेंगे. स्पिन विभाग में मैनव सुथार और सारांश जैन प्रमुख विकल्प होंगे. वहीं अनुकूल रॉय को भी टीम में जगह मिली है. दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की खिताबी जीत में अनुकूल ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया था.

मानव सुथार के लिए पिछले कुछ समय का प्रदर्शन खास रहा है. उन्होंने अपने शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में 23 विकेट हासिल किए हैं. इनमें एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. बल्ले से भी उन्होंने चार पारियों में 79 रन बनाए हैं. सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उस मुकाबले में उन्होंने तीन विकेट लिए थे. घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड मजबूत रहा है. पिछले दो रणजी सीजन में जैन ने कुल 51 विकेट लिए हैं. हाल में वह दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की टीम का हिस्सा भी थे.

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पंत के साथ कौन होगा बैकअप विकेटकीपर?
पंत के साथ आर्यन जुयाल को टीम में बतौर बैकअप विकेटकीपर शामिल किया गया है. पंत के लिए यह मुकाबला इसलिए भी अहम होगा क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में जगह नहीं मिलने के बाद वह रेड बॉल क्रिकेट में अपनी लय हासिल करने की कोशिश करेंगे.रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी उनके लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी. टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल के घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है.

ईरानी कप को वैसे भी नए रणजी सीजन से पहले एक अहम मुकाबले के तौर पर देखा जाता है. इस मुकाबले के बाद 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी के नए सीजन की शुरुआत होगी.

रेस्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), आर स्मरण, मैनव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुक़ेश कुमार, मुक़ेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसिजा.

*आकाश दीप का चयन फिटनेस के आधार पर होगा.

 

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