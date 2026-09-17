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छत्तीसगढ़: कांग्रेस ने उठाए CGPSC एग्जाम पर सवाल, अब आयोग ने टाले 20 सितंबर से होने वाले इंटरव्यू

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू आयोग ने स्थगित कर दिए हैं. सियासी विवादों के बीच भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे थे. भले ही आयोग ने कारण 'अपरिहार्य परिस्थितियां' बताया हो, लेकिन इस स्थगन को राज्य में गरमाई भारी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है. जानें क्या है पूरा मामला?

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265 पदों पर होने वाले CGPSC इंटरव्यू पर रोक, जानिए आयोग ने क्या बताई वजह
265 पदों पर होने वाले CGPSC इंटरव्यू पर रोक, जानिए आयोग ने क्या बताई वजह

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2025 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर है. 20 सितंबर से शुरू होने वाले इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को आयोग ने अचानक 'अपरिहार्य कारणों' का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया है. आयोग ने यह कदम इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने से ठीक चार दिन पहले उठाया है. 

बता दें कि 20 विभागों के कुल 265 पदों पर भर्ती के लिए यह साक्षात्कार 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होना था. नई तारीखों का ऐलान बाद में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा.

भूपेश बघेल का 'डेटा वॉर' और कांग्रेस की घेराबंदी

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भले ही आयोग ने कारण 'अपरिहार्य परिस्थितियां' बताया हो, लेकिन इस स्थगन को राज्य में गरमाई भारी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मूल्यांकन प्रक्रिया और शॉर्टलिस्टिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए इंटरव्यू टालने की सीधी मांग की थी.

कांग्रेस और भूपेश बघेल की मुख्य मांगें ये थीं 

इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की मूल्यांकन की गई कॉपियों को सार्वजनिक किया जाए और असफल छात्रों को भी कॉपियां निशुल्क दी जाएं.
मेन्स परीक्षा के मॉडल आंसर जारी हों और कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए.
कॉपियां जांचने वाले वैल्यूएटर्स के लिए सख्त नियम और मानदंड तय किए जाएं.
इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते समय सख्त रूप से 1:3 के अनुपात (1 Position : 3 Candidates) का पालन किया जाए.

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कांग्रेस ने कॉपियों की चेकिंग में भारी गड़बड़ी और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या पर सवाल खड़े किए थे. वहीं विपक्ष के इन तीखे हमलों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है. बीजेपी का कहना है कि आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंक तय किए हैं और कॉपियों की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखकर निष्पक्षता से की जाती है.

CGPSC 2025 भर्ती का अब तक का टाइमलाइन

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): 22 फरवरी 2026 को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई.
मुख्य परीक्षा (Mains): अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर केंद्रों पर संपन्न हुई.
प्रस्तावित इंटरव्यू: 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 (फिलहाल स्थगित).
कुल पद: 265 पद (20 सरकारी विभाग).
 

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