scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मंत्री-अफसर सुन ही नहीं रहे,आखिर जाएं तो जाएं कहां' BJP विधायक अभिजीत सिंह सांगा का वीडियो वायरल

कानपुर के बिठुर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा और बिजली अधिकारी के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह कह रहे हैं मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं. ऐसे में आखिर कहां जाएं जनता. विधायक ने बिजली अधिकारी से सप्लाई नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई. 

Advertisement
X
बीेजपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बिजली अधिकारी से कहा कि मंत्री तक बात नहीं सुन रहे (Photo: ITG)
बीेजपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बिजली अधिकारी से कहा कि मंत्री तक बात नहीं सुन रहे (Photo: ITG)

'आखिर जाएं तो जाएं कहां...' मंत्री और अधिकारियों तक जनता की समस्याएं आने के बाद भी नहीं सुनी जाती हैं. ऐसे में हम या जनता अपनी शिकायत लेकर आखिर कहां जाएं. यह बातें बिजली समस्या को लेकर बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने एक अधिकारी से कही. उनकी बातचीत का यह वीडियो चर्चा में है. मंधना इलाके में लगातार बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारी से फोन पर कई तीखे सवाल भी किए. बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो उन्हें खुद विभागीय कार्यालय पहुंचकर जवाब लेना पड़ेगा.

मंधना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार सामने आने की बात कही जा रही है. इसी को लेकर विधायक सांगा ने अधिकारी से पूछा कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति का निर्धारित शेड्यूल है, तो जमीन पर लोगों को उसके मुताबिक बिजली क्यों नहीं मिल रही. उन्होंने अधिकारी से यहां तक कहा कि 'आप लोग कानपुर में बैठ नहीं पाएंगे, अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा.' 

मंधना में बिजली कटौती से परेशान लोग

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur delivery boy falls into open sewer
कानपुर में नगर निगम की लापरवाही, सीवर में गिरा डिलीवरी बॉय
doctor's driver was examining patient (Photo: Screengrab)
कानपुर: सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जगह ड्राइवर देख रहा मरीज!
हेलमेट की वजह से बच गई युवक की जान. (Photo: Screengrab)
बाइक सहित गड्ढे में जा गिरा डिलीवरी बॉय, CCTV में कैद हुआ हादसा
कानपुर के कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में बेटे ने किसका लिया नाम? देखें वारदात
Shalu accused of conspiring to murder her father-in-law (Photo: ITG)
कानपुर ससुर हत्याकांड: कोर्ट में मुंह छुपाती नजर आई हत्यारोपी बहू

मंधना क्षेत्र में बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतों को लेकर विधायक ने विभागीय अधिकारी से जवाब मांगा. उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए निर्धारित समय तय है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को कई-कई घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. विधायक ने सवाल उठाया कि जब विभाग के स्तर पर बिजली आपूर्ति का शेड्यूल तय है तो उसके मुताबिक सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही. खासकर रात के समय बिजली गायब रहने की शिकायतों का भी उन्होंने जिक्र किया. इससे पहले भी मंधना क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायतें और जनप्रतिनिधियों की ओर से मुद्दा उठाए जाने की रिपोर्ट सामने आती रही हैं.

Advertisement

'जब समस्या दूर नहीं होगी तो जनता कहां जाएगी?'

अधिकारी से बातचीत के दौरान विधायक सांगा ने सिर्फ बिजली कटौती का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि शिकायतों के समाधान की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्या लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास आती है. अगर अधिकारियों और मंत्री स्तर तक शिकायत पहुंचने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आम आदमी आखिर कहां जाएगा? विधायक ने अधिकारी से मंधना की बिजली व्यवस्था को तत्काल देखने और वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने को कहा. उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें रोजाना लोगों की शिकायतों का सामना करना पड़ता है और बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से जुड़ी समस्या को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता.

अधिकारी को जल्द सुधार के निर्देश

फोन पर हुई बातचीत में विधायक ने अधिकारी से क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था की जांच कराने को कहा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह स्वयं बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचेंगे. बातचीत में विधायक ने बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारी से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई. उनका कहना था कि अगर विभागीय रिकॉर्ड में तय आपूर्ति का शेड्यूल है तो फिर लोगों को उसके अनुरूप बिजली क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब विभाग को देना होगा. विधायक की नाराजगी का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि मंधना क्षेत्र से लगातार बिजली कटौती की शिकायतें उनके पास पहुंच रही थीं. उन्होंने अधिकारी को व्यवस्था सुधारने और समस्या की जमीनी स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए.

Advertisement

ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की आपूर्ति का मुद्दा

विधायक ने बातचीत के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 18 घंटे की बिजली आपूर्ति का भी जिक्र किया. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे का निर्धारित शेड्यूल लंबे समय से चर्चा में रहा है. हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी ग्रामीण क्षेत्रों की औसत आपूर्ति कई महीनों में निर्धारित 18 घंटे से ऊपर रही है, हालांकि स्थानीय स्तर पर फीडर और क्षेत्रवार स्थिति अलग हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कानपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही! खुले सीवर के गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय |
    SBI ने न‍िकाली ग्रुप CISO की भर्ती, 2.50 करोड़ होगा सालाना पैकेज, एक पद के ल‍िए हजारों आवेदन! |
    शमी के लिए बंद हुआ दरवाजा? जडेजा लौटे, लेकिन दिग्गज पेसर फिर OUT |
    गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: शिवानी उर्फ सिया ने पुलिस को सौंपी पूरी राइड की फुटेज, CCTV में बाइकर्स से बहस के संकेत |
    'अडाणी का दिल्ली में विरोध, केरल में दोस्ती क्यों?', सीएम वी. डी. सतीशन ने क्या दिया जवाब |
    जब संसद में पीएम मोदी ने चुटकुलों से किया विपक्ष पर वार, सदन में गूंजे ठहाके |
    धारा-370, जीएसटी, ट्रिपल तलाक... 12 साल में पीएम मोदी के 12 ऐतिहासिक फैसले |
    इंटीमेट सीन में अनकफर्टेबल हुई एक्ट्रेस, टूटी संस्कारी इमेज, बोली- बहुत अजीब... |
    सांसद कनिमोझी ने अपना नाम बदला... जानिए क्या किया बदलाव |
    दिल्ली एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 33 लाख नोटिस मामले में मंगलवार को सुनवाई
    Advertisement