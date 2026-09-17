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'हनुमान अंश' ने की छप्परफाड़ कमाई, कास्ट-क्रू को मिलेगा बोनस? प्रोड्यूसर्स ने तोड़ी चुप्पी

हनुमान अंश ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. प्रोड्यूसर्स रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर ने टीम की मेहनत को सराहा. ये भी बताया क्या टीम को एक्स्ट्रा पेमेंट या बोनस मिलेगा?

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हनुमान अंश पर बरस रही कृपा (Photo: YT/Times Music)
हनुमान अंश पर बरस रही कृपा (Photo: YT/Times Music)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश का डंका बज रहा है. इसने 41 दिनों में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है. वहीं घरेलू मार्केट में कमाई का आंकड़ा 280 करोड़ के पार पहुंच गया है. महज 2 करोड़ में बनी फिल्म का ऐसा धांसू बजट देखकर हर कोई हैरान है. 

हनुमान अंश की टीम को मिलेगी एक्स्ट्रा इनकम?
इस बीच सवाल उठ रहा है क्या फिल्म की सक्सेस का फायदा इसकी कास्ट और क्रू को हुआ है? फिल्म बनाने वाली टीम को इस कामयाबी का कितना फायदा मिलेगा? क्या फिल्म के प्रोड्यूसर्स टीम के लिए बोनस या एक्स्ट्रा पैसे देने पर विचार कर रहे हैं? ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि फिल्म के एक्टर्स और टेक्नीशियन्स ने लिमिटेड बजट में काम किया था. उन्हें किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स जैसी फीस नहीं मिली थी. तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हनुमान अंश ऐसी दमदार कमाई करेगी. इन सभी सवालों के प्रोड्यूसर्स ने जवाब दिए हैं.

News18 को दिए इंटरव्यू में फिल्म की प्रोड्यूसर्स रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है. अनुप्रिया ने बताया कैसे कम बजट में सीमित संसाधनों की मदद से फिल्म को तैयार किया गया. उनके मुताबिक, हर एक्टर और टेक्नीशियन के साथ अलग-अलग प्रोफेशनल टर्म्स पर बात हुई थी. फिल्म में उनके रोल और प्रोडक्शन की जरूरत के हिसाब से सबकी फीस और शर्तें तय की गई थीं.  

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अनुप्रिया ने तोड़ी चुप्पी
अनुप्रिया ने कहा- एक्टर्स और टेक्नीशियन्स ने फिल्म को बनाने में अहम योगदान निभाया है. उनकी मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए. फिल्म के फाइनल अकाउंट्स और तय कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने के बाद ही किसी तरह से बोनस या एक्स्ट्रा पेमेंट से जुड़ा फैसला होगा. इसके लिए सभी प्रोड्यूसर्स साथ में बैठकर बातचीत करेंगे. प्रोसेस पूरा होने से पहले कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है. पहचान या फेम मिलना पैसों से परे है. मैं चाहती हूं फिल्म के जुड़ा हर शख्स सम्मानित महसूस करे और इस जर्नी को याद रखे.

टीम को बोनस देंगी रागिनी सोना
फिल्म की दूसरी प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने भी टीम को इंसेंटिव देने के सवाल पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि वो बाकी प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकतीं, लेकिन अपनी हिस्सेदारी में से इंसेंटिव देना चाहेंगी. वो कहती हैं- मुझे जो भी हिस्सा मिलेगा, मैं अपनी तरफ से उन्हें इसका कुछ हिस्सा दूंगी. क्योंकि मैं जानती हूं उन लोगों ने कितनी मेहनत की है. कई बार एक्टर्स और क्रू देर रात तक काम करते थे. शेड्यूल की वजह से खाना तक छोड़ देते थे. 

दूसरी तरफ, फिल्म की हीरोइन नेहा परांजपे ने बताया कि इंसेंटिव या बोनस को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

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