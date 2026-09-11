PAK vs ENG: डेब्यू में 4 विकेट, 145 की रफ्तार... रजाउल्लाह ने फिर भी बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, पाकिस्तान की खुली पोल

पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों खिलाड़ियों को लेकर लिए जा रहे फैसले लगातार सवालों के घेरे में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज रजाउल्लाह का मामला भी इसी कहानी का एक नया चैप्टर बन गया.

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डेब्यू की शुरुआत उन्होंने ऐसी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी जगह संभलकर खड़ा होना पड़ा, लेकिन दिन खत्म होते-होते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी.

रजाउल्लाह ने अपनी पहली गेंद करीब 85 MPH यानी 137 KMPH की रफ्तार से फेंकी. गेंद गुड लेंथ पर पड़ी और डैन लॉरेंस के दाएं कंधे के ऊपर से तेजी से निकली. अगली गेंद की रफ्तार 87 MPH यानी 140 KMPH रही. ओवर खत्म होने से पहले उन्होंने 90 MPH यानी करीब 145 KMPH की रफ्तार भी छू ली.

पर दिन खत्म होने तक रजाउल्लाह ने कुल 23 ओवर गेंदबाजी कर डाली. उन्होंने 148 रन देकर 4 विकेट लिए. उनका इकोनॉमी रेट 6.43 रहा. इंग्लैंड की पारी के दौरान किसी दूसरे गेंदबाज ने उनसे ज्यादा ओवर नहीं किए. खास बात यह रही कि जब पाकिस्तान इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों से घोषणा (डिक्लेरेशन) का इंतजार कर रहा था, तब भी रजाउल्लाह एक छोर से लगातार गेंदबाजी करते रहे.

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145 की रफ्तार वाला गेंदबाज 132-135 पर क्यों आ गया?

शुरुआत में रजाउल्लाह की गेंदों में तेजी थी, लाइन-लेंथ भी थी. जो रूट और हैरी ब्रूक उन्हें संभलकर खेलते दिखे. लेकिन लगातार गेंदबाजी का असर साफ नजर आया.

90 MPH की रफ्तार धीरे-धीरे कम हुई. फिर वह हाई-80s में आए और आखिर में करीब 82-84 MPH यानी 132-135 KMPH की रफ्तार पर टिक गए.

इंग्लैंड के निचले क्रम ने इसका पूरा फायदा उठाया. जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और ओली रॉबिन्सन ने मिलकर रजाउल्लाह की 39 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए. एक समय जिस गेंदबाज की रफ्तार से रूट और ब्रूक सावधान थे, उसी गेंदबाज के खिलाफ इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाज खुलकर शॉट लगाने लगे.

Lower order putting on a show at Edgbaston 🙌



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23 ओवर, 148 रन... बना शर्मनाक रिकॉर्ड

रजाउल्लाह के आंकड़े सिर्फ महंगे नहीं रहे, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो गए. कम से कम 20 ओवर गेंदबाजी करने वाले किसी गेंदबाज के लिए इंग्लैंड में उनका 6.43 का इकोनॉमीरेट सबसे खराब बताया गया. दुनिया में किसी तेज गेंदबाज के कम से कम 20 ओवर के स्पेल में यह तीसरा सबसे महंगा आंकड़ा है.चार विकेट लेने के बावजूद उनका स्पेल पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता छोड़ गया.

रिजवान बाहर, घोरी अंदर... लेकिन गलती सिर्फ विकेटकीपर की नहीं

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इंग्लैंड की पहली पारी में पाकिस्तान ने कुल 45 अतिरिक्त रन (extras) दिए. इनमें 18 रन बाई के थे. इस आंकड़े को देखकर डेब्यू कर रहे विकेटकीपर गाजी घोरी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा. मोहम्मद रिजवान की जगह टीम में आए घोरी ने गेंदबाज के कहने पर स्टंप्स के करीब आकर विकेटकीपिंग करने से भी परहेज नहीं किया.





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