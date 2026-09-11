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लाठी-डंडे लेकर पहुंचीं और सड़क पर फेंकी बोतलें... शराब दुकान पर महिलाओं का हल्लाबोल

सागर के कुड़ारी गांव में शराब बिक्री के विरोध में करीब 50 महिलाएं लाठी-डंडे लेकर दुकान पर पहुंच गईं. महिलाओं ने दुकान के बाहर रखी शराब की पेटियां सड़क पर फेंक दीं और कई बोतलें तोड़ दीं. घटना की सूचना दुकान के कर्मचारी ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालते हुए जांच शुरू कर दी है.

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शराब दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन.(Photo: Himanshu Purohit/ITG)
शराब दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन.(Photo: Himanshu Purohit/ITG)

मध्य प्रदेश के सागर जिले के कुड़ारी गांव में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला. गांव की करीब 50 महिलाएं लाठी-डंडे लेकर शराब दुकान पर पहुंचीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. महिलाओं ने दुकान के बाहर रखी शराब की पेटियां सड़क पर फेंक दीं. इस दौरान कई बोतलें तोड़ दी गईं, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपेहर करीब डेढ़ बजे महिलाओं का समूह कुड़ारी स्थित शराब दुकान पर पहुंचा था. महिलाओं ने शराब की बिक्री का विरोध करते हुए दुकान के बाहर रखी पेटियों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया. देखते ही देखते सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गईं. प्रदर्शन के दौरान कुछ पुरुष भी महिलाओं को निर्देश देते हुए नजर आए.

यह भी पढ़ें: MP जहरीली शराब कांड: वांडेड रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, "MP जहरीली शराब कांड: वांडेड रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस पर हुई 3 राउंड फायरिंग; CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

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बताया गया कि कुड़ारी की यह शराब दुकान आरएसएस रिटेल कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है. क्षेत्र में शराब बिक्री को लेकर पहले भी विरोध सामने आता रहा है. इस बार महिलाओं ने लाठी-डंडों के साथ दुकान पहुंचकर अपना आक्रोश जताया और शराब की पेटियां बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दीं.

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देखें वीडियो...

कर्मचारी ने पुलिस को दी सूचना

घटना के दौरान दुकान के एक कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिलाओं के विरोध और शराब की बोतलें सड़क पर फेंके जाने का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं दुकान के आसपास नजर आ रही हैं. उनके हाथों में लाठी-डंडे दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं.

फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. यह भी देखा जा रहा है कि शराब दुकान पर महिलाओं के पहुंचने और तोड़फोड़ की इस घटना के पीछे क्या वजह थी. पुलिस की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

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