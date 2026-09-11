scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

मार्केट खोलें, लोकल करेंसी में... BRICS देशों से पीयूष गोयल की बड़ी अपील

BRICS बिजनेस फोरम में बोलते हुए देश के वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्‍स देशों से एक बड़ी अपील की है. उन्‍होंने कहा है कि इन देशों को एक दूसरे के लिए मार्केट खोल देना चाहिए और कारोबार नियमों को आसान बनाना चाहिए.

Advertisement
X
ब्रिक्‍स देशों से पीयूष गोयल की बड़ी अपील. (Photo: ITG)
ब्रिक्‍स देशों से पीयूष गोयल की बड़ी अपील. (Photo: ITG)

दिल्‍ली के भारत मंडपम में आयोजित BRICS शिखर सम्‍मेलन में रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन आ चुके हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है. जबकि चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग भी कल आएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे. 

इस बीच, ब्रिक्‍स बिजनेस फोरम में बोलते हुए देश के वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्‍स देशों से एक बड़ी अपील की है. गोयल ने ब्रिक्स देशों से एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का आग्रह किया. साथ ही स्‍थानीय मुद्रा में ट्रेड को लेकर भी जोर दिया. 

नियमों को आसान करें ब्रिक्‍स देश: पीयूष गोयल
उद्योग मंत्री ने कहा कि मैं ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों से आग्रह करता हूं कि वे अपने बाजारों को खोलें और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करें. उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स उन उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है. 

सम्बंधित ख़बरें

BRICS Summit 2026 Union Minister Piyush Goyal
'हम अपने बाजार एक-दूसरे के ल‍िए खोलें', BRICS सम‍िट में बोले पीयूष गोयल
India's Prime Minister Narendra Modi (C) poses for a photograph with European Commission President Ursula von der Leyen (R) and European Council President Antonio Costa
इधर चल रहा युद्ध, उधर डील पर डील... 4 महीने में ही भारत ने किया खेल
AI-generated images of Congress MP Shashi Tharoor showing his 1980s-inspired looks
80s का AI ट्रेंड छाया, शशि थरूर से लेकर पीयूष गोयल ने शेयर किया रेट्रो लुक
india us trade deal piyush goyal
‘डेडलाइन देखकर बातचीत नहीं करते’, भारत-US ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल
Piyush Goyal has stated that a trade deal will take place only after securing better tariff rates for Indian products from the US
'तब तक ऐलान नहीं होगा जब तक...', ट्रेड डील पर US के सामने भारत ने रखी शर्त

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ग्‍लोबल ट्रेड का एक चौथाई हिस्सा है. भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने आगे कहा कि साझेदारों के बीच व्यापार व्यापक, सही और विविध आपूर्ति चेन वाला होना चाहिए, और यह व्यापार किसी भी स्थिति में गुट के सदस्यों के विकास और कल्याण में बाधा नहीं बनना चाहिए. 

Advertisement

करेंसी को जोड़ने पर जोर
उन्होंने कहा कि हमें कच्चे माल समेत एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने चाहिए. हमारी सप्‍लाई चेन सही होनी चाहिए और दोनों दिशाओं में चलनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स देशों से अपने-अपने पेमेंट सिस्‍टम को जोड़ने  के लिए भी कहा और कहा कि एक-दूसरे के साथ सहयोग को गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं. 

गौरतलब है कि ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन ऐसे वक्‍त में हो रहा है, जब ग्‍लोबल तनाव ज्‍यादा है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति कई बार ब्रिक्‍स समूह के खिलाफ बयान दे चुके हैं. साथ ही डॉलर और टैरिफ को लेकर इन देशों पर दबाव डाल चुके हैं. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है ब्रिक्‍स समूह देश कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने पर लगाई रोक |
    महाराष्ट्र में मिर्च पाउडर डालकर SBI बैंक से लूटे ₹4 लाख, CCTV फुटेज से खुला लूट का राज! |
    भारत में कैसे होती है जानवरों की तस्करी? जानिए पूरे नेटवर्क का रूट मैप |
    10 पर्सेंट कंपनी का, फिर सारा अपना... रैपिडो राइडर्स ने बताया- एक घंटे में कितना कमाते हैं? |
    Pyaz ka Raita: बोरिंग बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई और करी पत्ते के छौंक वाला चटपटा प्याज का रायता, हर कौर लगेगा लाजवाब |
    पहले गले मिले, फिर हाथ मिलाया... भारत मंडपम में कुछ यूं मिले PM मोदी-पुतिन, Video |
    Vastu Tips: घर की बालकनी में कौन से पौधे लगाना है शुभ? जानें सही दिशा |
    PAK vs ENG: डेब्यू में 4 विकेट, 145 की रफ्तार... रजाउल्लाह ने फिर भी बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, पाकिस्तान की खुली पोल |
    बाइक अपनी, काम Zomato-Swiggy का... उत्तराखंड में डिलीवरी बॉय पर क्यों कसा जा रहा शिकंजा, जानें पूरा मामला |
    लाठी-डंडे लेकर पहुंचीं और सड़क पर फेंकी बोतलें... शराब दुकान पर महिलाओं का हल्लाबोल
    Advertisement