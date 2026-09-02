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57 गेंद, 11 चौके, 6 छक्के... क्विंटन ड‍िकॉक ने जड़ा तूफानी शतक, व‍िराट कोहली- डेव‍िड वॉर्नर की कर ली बराबरी

क्विंटन ड‍िकॉक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए 106 रन की तूफानी पारी खेलकर T20 क्रिकेट में खास मुकाम हासिल किया. 10वें शतक के साथ उन्होंने विराट कोहली और डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली. हालांकि ड‍िकॉक की शतकीय पारी भी बारबाडोस को जीत नहीं दिला सकी और सेंट किट्स ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया.

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क्व‍िंटन ड‍िकॉक ने CPL 2026 में जड़ा तेज शतक (Photo: CPL/Screengrab)
क्व‍िंटन ड‍िकॉक ने CPL 2026 में जड़ा तेज शतक (Photo: CPL/Screengrab)

क्विंटन ड‍िकॉक  ने एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाते हुए T20 क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. साउथ अफ्रीका के इस धाकड़ ओपनर ने कैरेबियन प्रीम‍ियर लीग CPL) में बारबाडोस ट्राइडेंट्स की ओर से खेलते हुए तूफानी शतक जड़ा.यह मैच 1 स‍ितंबर को बस्सेटेरे में हुआ. 

ड‍िकॉक  ने 57 गेंदों का सामना किया और 11 चौकों के साथ 6 छक्के उड़ाते हुए 106 रन बनाए. इस शतक के साथ ही वह T20 क्रिकेट में 10 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं.अब ड‍िकॉक  ने इस मामले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है.

457वें मैच में आया 10वां शतक
ड‍िकॉक  बारबाडोस के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. शुरुआत में उन्होंने पारी को संभाला, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला ऐसा चला कि गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया. उन्होंने 57 गेंदों में 106 रन ठोक दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 6 छक्के निकले.

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यह ड‍िकॉक  के T20 करियर का 10वां शतक है. उन्होंने अपने करियर के 457वें मैच में यह खास उपलब्धि हासिल की. इस पारी के बाद उनके नाम T20 क्रिकेट में कुल 12867 रन हो गए हैं यानी शतकों के मामले में ड‍िकॉक  अब सीधे विराट कोहली और डेविड वॉर्नर के साथ खड़े हैं.

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T20 में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम?
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के नाम है. गेल ने इस फॉर्मेट में 22 शतक लगाए हैं. वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम 13 T20 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद 10-10 शतकों के साथ क्विंटन ड‍िकॉक , विराट कोहली और डेविड वॉर्नर मौजूद हैं.

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

  1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 22 शतक
  2. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 13 शतक
  3. क्विंटन ड‍िकॉक  (साउथ अफ्रीका) - 10 शतक
  4. विराट कोहली (भारत) - 10 शतक
  5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 10 शतक

शतक के बावजूद बारबाडोस को मिली हार

ड‍िकॉक  की 106 रन की पारी के दम पर बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. ऐसा लग रहा था कि टीम इस स्कोर के दम पर मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पूरा खेल ही पलट दिया. सेंट किट्स की ओर से ओपनर जॉनसन चार्ल्स ने भी बल्ले से जोरदार हमला बोला. उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में 6 चौके और 7 छक्के उड़ाते हुए 78 रन की पारी खेली. 

उनका साथ जेसन होल्डर ने दिया. होल्डर ने 11 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 18 रन बनाए.इन दोनों पारियों के दम पर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 220 रन बना दिए और मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया.

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यानी ड‍िकॉक  ने बल्ले से अकेले दम पर बारबाडोस को बड़ा स्कोर तो दिला दिया, लेकिन उनकी शतकीय पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी. इतिहास रचने के बावजूद ड‍िकॉक  को हार के साथ मैदान छोड़ना पड़ा.

 

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