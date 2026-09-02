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Kisan Kist Kab Aayegi?: इस बार 2000 या 4000 रुपये मिलेगी किसान सम्मान निधि? जानिए कब आएगी 24वीं किस्त

आमतौर पर योजना से जुड़े किसानों को हर किस्त में 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. लेकिन इस बार कई ऐसे पात्र किसान भी हैं, जिनके बैंक खातों में 2,000 रुपये के बजाय 4,000 रुपये क्रेडिट हो सकते हैं.

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कब किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 24वीं किस्त. (Photo: ITG)
कब किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 24वीं किस्त. (Photo: ITG)

देश के किसानों की नजरें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 24वीं किस्त पर टिकी हैं. हर लाभार्थी किसान के मन में यही सवाल है कि 2000 रुपये की अगली किस्त उनके बैंक खाते में कब ट्रांसफर की जाएगी. क्या पैसा इसी महीने मिलेगा, या फिर अगले महीने को इंतजार करना पड़ेगा? 

नियमों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि साल में तीन बार, चार-चार महीनों के अंतराल पर किसानों के खातों में भेजी जाती है. इससे पहले 23वीं किस्त जून में जारी की गई थी. इस हिसाब से 4 महीने का समय पूरा होने पर अगली किस्त अक्टूबर के महीने में आने की पूरी संभावना है. अक्टूबर में दुर्गापूजा भी है, इसलिए त्योहार से पहले किस्त आने की पूरी उम्मीद है.

यही नहीं, इस बीच देश के कुछ किसानों को 4000 रुपये की किस्त मिलने वाली है. दरअसल, आमतौर पर योजना से जुड़े किसानों को हर किस्त में 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. लेकिन इस बार कई ऐसे पात्र किसान भी हैं, जिनके बैंक खातों में 2,000 रुपये के बजाय 4,000 रुपये क्रेडिट हो सकते हैं.

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किन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये?
जिन किसानों की पिछली यानी 23वीं किस्त किसी कारण रुक गई थी. खासकर e-KYC या भू-सत्यापन पूरा नहीं होने की वजह से उन्हें इस बार दो किश्तों का लाभ एक साथ मिल सकता है. जिन लाभार्थियों ने अपनी रुकी हुई प्रक्रियाएं या दस्तावेज संबंधित गलतियां सुधार ली हैं, राज्य सरकारें सत्यापन के बाद उनका नाम आगे भेज देती हैं.

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नाम स्वीकृत होने के बाद ऐसे किसानों को 24वीं किस्त के 2,000 रुपये और पिछली 23वीं किस्त के बकाये 2,000 रुपये को मिलाकर कुल 4,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी. रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी किसानों को ₹4,000 नहीं मिलेंगे, जिन किसानों को 23वीं किस्त का पैसा समय पर मिल चुका था, उन्हें नियमानुसार सिर्फ 24वीं किस्त के नियमित 2,000 रुपये ही दिए जाएंगे.

अगर आपकी भी कोई किस्त रुकी हुई थी, तो समय रहते e-KYC और भू-सत्यापन (Land Seeding) की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि अगली किस्त के साथ बकाया राशि भी प्राप्त हो सके. 

ऑनलाइन ऐसे चेक करें किस्त का स्टेट्स- 
- अगर आप अपनी पात्रता और अगली किस्त का स्टेट्स चेक करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें.
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं और 'Know Your Status' पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें. 
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को भरें. इसके बाद आपकी किस्त और e-KYC की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.
 

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