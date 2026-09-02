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कनाडा में कैसे मिलेगी भारतीयों को नौकरी? जान लें जॉब पाने ये टिप्स    

कई भारतीय युवा पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं. लेकिन वहां की लाइफस्टाइल और बाहरी चीजों को देखकर लोगों लगता है कि वहां नौकरी मिलना बेहद मुश्किल है लेकिन अगर किसी ने कनाडा से पढ़ाई की है, तो उसे नौकरी मिल सकती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. 

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कनाडा में कैसे मिलेगी नौकरी?
कनाडा में कैसे मिलेगी नौकरी?

विदेशों में पढ़ाई और नौकरी का अलग ही ट्रेंड बन चुका है. कई बार भारत में पढ़ने वाला युवा भी कनाडा में जाकर नौकरी करना चाहता है. लेकिन जो सवाल ज्यादातर युवाओं का होता है, वह ये है कि क्या कनाडा में नौकरी करना या मिलना बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, कई रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि कनाडा में नौकरी खोजना एक चैलेंजिंग काम है. कई जगह आवेदन करने के बाद कहीं जाकर एक जगह की इंटरव्यू के लिए कॉल आता है. लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भारतीय छात्र कनाडा में नौकरी करने का सपना देखता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? 

सेटलमेंट सर्विस 

कनाडा में छात्रों को सेटलमेंट सर्विस से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए. यहां पर उन्हें जॉब के विकल्प दिए जाते हैं, रिज्यूमे बनाने का तरीका सिखाया जाता है और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाती है. हालांकि, इनकी भी कुछ शर्तें होती है. तो इसे ऑप्शन लेने से पहले सारी जानकारी लेनी चाहिए. 

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इस तरह से तैयार करें रिज्यूमे 

अगर कोई भारतीय युवा कनाडा में नौकरी करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले कैनेडियन स्टाइल से अपना रिज्यूमे तैयार करना चाहिए. इसमें फोटो, पर्सनल डिटेल समेत कई जानकारी शामिल होता है. 

आवेदन और वर्क एक्सपरियंस 

इस दौरान युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि सीधे किसी नौकरी पर आवेदन करने के बजाय इंडस्ट्री के लोगों से नेटवर्किंग बनाएं, ताकि वे वर्क-कल्चर और जॉब पाने के तरीकों के बारे में बता सकें. वहीं, अगर आपने पहले भारत में नौकरी किया है, तो इसके बारे में अपने रिज्यूमे में जरूर लिखें. इससे आपको नौकरी मिलने में ज्यादा मदद मिलेगी. 

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इंटरव्यू की तैयारी है अहम 

इसके साथ ही इंटरव्यू की तैयारी भी बेहद अहम है. इंटरव्यू में पूछे गए सवालों की लिस्ट बनाएं और उसके जवाब देने की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें. 

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