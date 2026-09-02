scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हनुमान अंश' की दहाड़, इन 5 बड़ी वजहों से हिट हुई फिल्म, नीम करौली बाबा की बरसी कृपा

बॉक्स ऑफिस पर इस समय 'हनुमान अंश' की दहाड़ गूंज रही है. फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर फिल्म में ऐसी क्या खास बातें है, जो दर्शकों को थिएटर तक खींच रही हैं.

Advertisement
X
हनुमान अंश के हिट होने की 5 बड़ी वजहें (Photo: IMDb)
हनुमान अंश के हिट होने की 5 बड़ी वजहें (Photo: IMDb)

आज के दौर में भले ही बड़े बजट, पॉपुलर स्टारकास्ट और भारी-भरकम प्रमोशन वाली फिल्मों का बोलबाला दिखता है, लेकिन सक्सेस की गारंटी उनके पास भी नहीं होती. कभी-कभी बिना किसी शोर-शराबे के रिलीज हुई छोटे बजट की फिल्में भी अपनी दमदार कहानी से दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बना लेती हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है. फिल्म 'हनुमान अंश' के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. महज डेढ़ से दो करोड़ के बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ वाली फिल्मों को कमाई में पछाड़ रही है. 

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शुरुआत काफी धीमी हुई थी. तब सभी को लगा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी. लेकिन फिर 'हनुमान अंश' ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि यह इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित होने की रेस में शामिल हो गई. आइए जानते हैं वो 5 बड़ी वजहें, जिन्होंने इस फिल्म की किस्मत पूरी तरह बदल दी....

1. नीम करौली बाबा की बरसी कृपा
फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह नीम करौली बाबा के प्रति लोगों की अटूट आस्था को माना जा सकता है. जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी, दर्शकों को इसमें बाबा का आशीर्वाद और प्रभाव साफ महसूस होने लगा. इस अपार श्रद्धा ने फिल्म को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखकर एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया. यही कारण है कि लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था और भक्ति भाव के साथ थिएटर्स पहुंच रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

hanuman Ansh success story
60 करोड़ पार 'हनुमान अंश', खुश हुए शोभिनव, लगाए सीता राम के जयकारे
‘हनुमान अंश’ को लेकर प्रेमानंद महाराज ने दी खास हिदायत
hanuman Ansh success story
10 लाख से 50 करोड़ पार! फिल्म हनुमान अंश का चमत्कार
Vishal Chaturvedi on his movie Hanuman Ansh success
2 करोड़ में बनी हनुमान अंश हुई ब्लॉकबस्टर, डायरेक्टर बोले- चमत्कार है
Premanand Maharaj warning to hanuman ansh makers
'हनुमान अंश' के मेकर्स को प्रेमानंद महाराज की वॉर्निंग, क्यों डरे?
Advertisement

2. फ्रेश कहानी और भक्ति के साथ गहरा इमोशन
बीते कुछ समय से सिनेमाघरों में लगातार आ रही एक जैसी एक्शन और खून खराबे से भरी फिल्मों के बीच दर्शक कुछ नया और अलग देखना चाह रहे थे. यह फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है. इससे पहले बड़े पर्दे पर इस तरह की फिल्में नहीं देखी गईं. ऐसे में 'हनुमान अंश' की बिल्कुल नई और अनोखी कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया.

फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें भक्ति के साथ-साथ पारिवारिक मूल्यों, मानवीय रिश्तों और भावनाओं को इतनी खूबसूरती से पेश किया गया है कि हर किसी की आंखें नम हो गईं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hanuman Ansh (@hanumanansh)

3. माउथ पब्लिसिटी का चला जादू
आज के डिजिटल दौर में किसी भी फिल्म का सबसे मजबूत प्रमोशन 'माउथ पब्लिसिटी' ही माना जाता है. जो लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकले, वो इसके मुरीद हो गए. दर्शकों ने अपने दोस्तों, परिवारावालों और सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ की कि बिना किसी पेड प्रमोशन के ही हर तरफ 'हनुमान अंश' की चर्चा होने लगी. लोगों के सच्चे रिव्यू ने थिएटर्स में भीड़ जुटाने का काम किया. 

4. स्मार्ट और सटीक मैनेजमेंट
फिल्म के पीछे कोई बहुत बड़ा या दिग्गज बैनर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की मार्केटिंग और मैनेजमेंट टीम की रणनीति बेहद सटीक रही. बिना बेफिजूल के खर्चे किए, टीम ने सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ग्राउंड लेवल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल किया. सही समय पर सही दर्शकों तक बात पहुंचाना ही फिल्म के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. 

Advertisement

5. बड़ी फिल्मों के तूफान में भी मजबूती से टिकी 
जिस वक्त 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, उसी दौरान कई बड़े सितारों और बिग बजट की फिल्में भी रिलीज हुईं. अक्सर छोटी फिल्में बड़े बजट की फिल्मों के सामने सिमट जाती हैं, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स नहीं भटके. सिनेमाघरों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी और धीरे-धीरे दर्शकों का रुझान दूसरी फिल्मों से हटकर इसकी तरफ होता चला गया. 

'हनुमान अंश' की शानदार सफलता इस बात का सबूत है कि अगर कहानी में सच्चाई हो, भावनाएं गहरी हो तो बड़े स्टार्स और भारी बजट के बिना भी कोई फिल्म इतिहास रच सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गमले में उगाएं प्याज का पौधा, फिर चाहे मंडी में कितनी भी महंगी बिके, आपको फ्री में मिलती रहेगी प्याज |
    थाईलैंड के पटाया में तरोताजा तो हो सकते हैं 5000 US सैनिक, लेकिन इन कामों की इजाजत नहीं |
    चीन ने फिर खोला नेपाल जाने का रास्ता, बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुआ था हाईवे |
    'हनुमान अंश' की दहाड़, इन 5 बड़ी वजहों से हिट हुई फिल्म, नीम करौली बाबा की बरसी कृपा |
    '2017 से पहले सैफई-रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून...', CM योगी का सपा पर वार |
    मणिकर्णिका घाट पर गूंजे वैदिक मंत्र, नेपाल त्रासदी के मृतकों के लिए हुआ विशेष श्राद्ध-तर्पण |
    '15 रुपये वाला हेयर डाई लगा लिया क्या?' किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे बाबर आजम, फैन्स ने सरेआम उड़ाया मजाक |
    नेपाल पीड़ितों के लिए बागेश्वर सरकार का बड़ा कदम, राहत सामग्री से भरे भेजे 4 ट्रक |
    जयपुर में जिस स्कूल का CJP ने किया था दौरा, अब उस पर चला बुलडोजर, जल्द शुरू होगा निर्माण |
    Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बन रहा त्रिग्रही योग, इन 4 राशियों पर खूब कृपा करेंगे कन्हैया
    Advertisement