नौकरी की तलाश में यूक्रेन गया था तेलंगाना का युवक, रूसी हमले में मौत, परिवार में मातम

घर की हालत सुधारने की उम्मीद में विदेश जाना कई परिवारों के नौजवानों का सपना होता है. तेलंगाना के जगतियाल जिले के 42 साल के सुदर्शन गौड़ भी इसी उम्मीद के साथ चार महीने पहले यूक्रेन पहुंचे थे. वहां उन्हें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम मिल गया था. परिवार के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहे सुदर्शन की 1 सितंबर को रूसी मिसाइल हमले में मौत हो गई.

और पढ़ें

हसनाबाद गांव के रहने वाले सुदर्शन अपने कमरे में थे, तभी हवाई हमले का सायरन बजा. इसके बाद वह बाहर निकले. इसी दौरान वह मिसाइल की चपेट में आ गए. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सुदर्शन की मौत की खबर यूक्रेन में रह रहे जगतियाल इलाके के एक व्यक्ति के जरिए परिवार तक पहुंची. खबर मिलते ही गांव में शोक छा गया.

दरअसल, रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया था. इन हमलों में 12 लोगों की मौत हुई. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. सुदर्शन गौड़ की जान भी इसी हमले में गई.

परिवार को अब शव का इंतजार

सुदर्शन की मौत की खबर के बाद परिवार की चिंता अब उनके पार्थिव शरीर को घर लाने की है. परिजनों ने अधिकारियों से अपील की है कि सुदर्शन का शव जल्द से जल्द उनके गांव लाया जाए. परिवार चाहता है कि उनका अंतिम संस्कार अपने गांव में हो.

Advertisement

सुदर्शन के परिवार से मिलने के लिए जगतियाल के विधायक एम. संजय कुमार भी पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और संवेदना जताई. सुदर्शन कुछ महीने पहले ही काम की तलाश में यूक्रेन गए थे. परिवार को उम्मीद थी कि वहां से कमाई करके वह घर की जरूरतें पूरी करेंगे.

साथी के जरिए घर पहुंची मौत की खबर

सुदर्शन की मौत की जानकारी परिवार को सीधे यूक्रेन से मिली. जगतियाल इलाके का एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में मौजूद है. उसी के जरिए परिवार को सुदर्शन की मौत की जानकारी मिली. परिवार के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी. जिस बेटे के बेहतर कमाई करके लौटने की उम्मीद थी, अब उसके पार्थिव शरीर को घर लाने का इंतजार है.

भारतीय दूतावास जुटा मदद में

सुदर्शन की मौत के बाद यूक्रेन में भारतीय दूतावास परिवार की मदद कर रहा है. दूतावास ने कहा है कि वह परिवार के संपर्क में है. सुदर्शन की कंपनी और यूक्रेनी अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि उनके पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके. वहीं, दूतावास ने सुदर्शन की मौत पर दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उसने कहा है कि शव को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है.

Advertisement

इस हमले में तेलंगाना का एक और व्यक्ति घायल हुआ है. 35 साल के गणेश कलेड़ा के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

यूक्रेन पर 1 सितंबर को हुए रूसी हमलों में कई शहरों को निशाना बनाया गया था. इन हमलों में रिहायशी इमारतों तथा आम लोगों के इस्तेमाल वाली सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा. इसी हमले में सुदर्शन की मौत ने तेलंगाना के एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है.

---- समाप्त ----