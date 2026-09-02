गमले में उगाएं प्याज का पौधा, फिर चाहे मंडी में कितनी भी महंगी बिके, आपको फ्री में मिलती रहेगी प्याज

How To Grow Onion In Pot: ज्यादातर घरों में प्याज खाई जाती है. ऐसे में लोग खूब सारी प्याज लाकर रखते हैं. लेकिन एक साथ प्याज लाने में एक समस्या देखने को मिलती है और ये है कि रसोई में रखी प्याज में कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं. जैसे ही प्याज से हरी-हरी जड़ें निकलती हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग उसे खराब समझकर फेंक देते हैं. लेकिन अगली बार ऐसी प्याज को कूड़ेदान में डालने से पहले एक बार जरूर सोचिए. जिस प्याज को आप बेकार समझ रहे हैं, उसी से घर के गमले में प्याज का पौधा उगा सकते हैं.



इसके लिए आपको न बड़े गार्डन की जरूरत है और न ही कोई खास सामान खरीदने की. छोटे से गमले, सही मिट्टी, थोड़े पानी और अच्छी धूप की मदद से अंकुरित प्याज को आसानी से उगाया जा सकता है. खास बात ये है कि बालकनी या छत पर कम जगह होने पर भी आप इस आसान तरीके को आजमा सकते हैं. एक बार जब आपको अपने घर में ही प्याज मिलने लगेगी तो फिर बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों से आपको टेंशन भी नहीं होगी. तो चलिए जानते हैं कैसे आप घर पर ही आसानी से प्याज उगा सकते हैं.



अंकुरित प्याज को फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले ऐसी अंकुरित प्याज चुनें जो पूरी तरह सड़ी हुई न हो और जिसकी जड़ें ठीक हों. अगर प्याज से हरी पत्तियां या अंकुर निकल आए हैं, तो उसे पौधा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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छोटा सा गमला भी आएगा काम

प्याज उगाने के लिए बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं है. ऐसा गमला लें जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो. इसमें हल्की और भुरभुरी मिट्टी भरें, ताकि जड़ों को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल सके और पानी जमा न हो.

प्याज को मिट्टी में कैसे लगाएं?

अंकुरित प्याज को गमले में इस तरह रखें कि उसका जड़ वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर रहे और ऊपर का हिस्सा बाहर दिखाई देता रहे. इसके बाद आसपास की मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें. प्याज को बहुत ज्यादा गहराई में दबाने से बचें.

पानी देते समय न करें ये गलती

पौधे को रोज-रोज ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है. मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. आमतौर पर हफ्ते में 2-3 बार हल्का पानी काफी रहता है. गमले में पानी जमा होने से प्याज सड़ सकती है.

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रोज थोड़ी धूप मिलना जरूरी

गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोज पर्याप्त धूप मिल सके. सही धूप और देखभाल मिलने पर कुछ ही समय में प्याज से हरी पत्तियां निकलने लगेंगी. इन हरी पत्तियों को जरूरत के हिसाब से काटकर सब्जी, सलाद या दूसरी डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है.

2-3 महीने में तैयार हो सकती है प्याज

अगर पौधे की सही देखभाल की जाए तो करीब 2-3 महीने में प्याज तैयार हो सकती है. यानी जिस प्याज को आप रसोई में अंकुरित होने के बाद बेकार समझ रहे थे, उसे थोड़ी मेहनत से घर की छोटी सी किचन गार्डन का हिस्सा बनाया जा सकता है.

छोटे घर में भी आजमा सकते हैं ये तरीका

इस तरीके की खास बात ये है कि इसके लिए बड़े गार्डन या जमीन की जरूरत नहीं होती. बालकनी, छत या खिड़की के पास रखा छोटा गमला भी काफी है. अगर आपको घर पर सब्जियां उगाने का शौक है, तो अंकुरित प्याज से शुरुआत करना बेहद आसान तरीका हो सकता है.

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