इंग्लैंड की पिच को लेकर मचा बड़ा बवाल, पाकिस्तान ने बेवजह घसीटा भारत का नाम, VIDEO देख गुस्साए फैन्स

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. शुरुआती दोनों टेस्ट मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी पाकिस्तानी टीम के इस खराब खेल के बीच पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.
अपनी टीम की नाकामियों पर बात करने के बजाय बाजिद खान ने पिचों को लेकर एक नई ही थ्योरी सामने रख दी है, जिसमें उन्होंने भारत का नाम भी घसीट लिया है. आउटसाइड एज शो के दौरान बाजिद खान ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप लगा दिया.
बाजिद खान ने आरोप लगाया कि जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाती है तो वहां जानबूझकर ऐसी पिचें तैयार की जाती हैं जिन पर मैच पूरे पांच दिन तक चले. वाजिद के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसा इसलिए करता है ताकि मैचों से ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके और उन्हें कोई आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े.
🚨 BAZID KHAN WITH A HUGE STATEMENT.🤯 [PTV Sports]
He said- "England makes flat pitches for India but tough ones for other teams. All because of the commercial aspect."#ENGvPAK pic.twitter.com/GzrCORZcv2— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) September 7, 2026
वहीं जब पाकिस्तान या कोई अन्य टीम इंग्लैंड जाती है तो मैच तीन या चार दिन में ही सिमट जाते हैं. जब बाजिद खान से पूछा गया कि क्या इस मामले की शिकायत आईसीसी से की जानी चाहिए तो उन्होंने साफ कहा कि यह दो देशों के बीच की सीरीज होती है, इसलिए इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता.
GET IN! 🦁— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
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भारत का दमदार रहा है प्रदर्शन
बाजिद खान का यह बयान अपनी टीम के फ्लॉप शो से ध्यान भटकाने की कोशिश ज्यादा लगता है. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम जब भी इंग्लैंड दौरे पर जाती है तो वहां मैच का रोमांच देखने लायक होता है. साल 2025 में जब भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया था तब 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही थी और क्रिकेट फैन्स को पूरे 25 दिन का जबरदस्त खेल देखने को मिला था.
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पाकिस्तान का रहा है बुरा हाल
दूसरी तरफ मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान का हाल बेहद बुरा रहा है. हेडिंग्ले में खेला गया पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान महज तीन दिन के भीतर एक पारी और 103 रन से हार गया था. वहीं लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी इंग्लिश गेंदबाजों के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और पूरी टीम पहली पारी में महज 110 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद चौथे दिन पाकिस्तान को 194 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.