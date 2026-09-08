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यश ने ठुकराए 100 करोड़, खेला बड़ा दांव! 'रामायण’ में रावण बनकर अब ऐसे कमाएंगे पैसा

यश ‘रामायण’ में रावण का किरदार निभाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 100 करोड़ की फिक्स फीस की जगह साउथ इंडियन थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने का फैसला किया है.

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यश ने ठुकराए करोड़ों (Photo: ITGD)
यश ने ठुकराए करोड़ों (Photo: ITGD)

यश इन दिनों अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं. फिल्म की कमाई को लेकर भले ही काफी बातें हुई हों, लेकिन अब एक्टर ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट से ऐसी खबर दे दी है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. यश जल्द ही नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ में रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं. खास बात ये है कि यश सिर्फ इस फिल्म के एक्टर नहीं हैं, बल्कि इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं.

अब खबर है कि यश ने ‘रामायण’ के लिए मिलने वाली करीब 100 करोड़ रुपये की फीस लेने के बजाय कमाई का एक अलग रास्ता चुना है. यानी एक्टर ने फिक्स फीस की जगह फिल्म के बिजनेस में बड़ा दांव लगा दिया है.

100 करोड़ की फीस छोड़कर यश ने क्या चुना?

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश को ‘रामायण’ के दोनों पार्ट में रावण का किरदार निभाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की फीस मिलने की बात सामने आई थी. लेकिन अब बताया जा रहा है कि डील में बदलाव किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, यश को बतौर एक्टर कोई फिक्स फीस नहीं मिलेगी. इसके बदले वह ‘रामायण’ के दोनों पार्ट के साउथ इंडियन थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अपने पास रखेंगे. यश का पैसा सीधे-सीधे फिल्म की साउथ मार्केट में होने वाली कमाई से जुड़ जाएगा. अगर फिल्म दक्षिण भारत में जबरदस्त कमाई करती है, तो यश को इसका सीधा फायदा मिल सकता है.

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बॉक्स ऑफिस से जुड़ा है यश का ये बड़ा फैसला?

अब जाहिर है, यश की इस डील को उनकी हालिया फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ‘रामायण’ की डील का बदलाव फिल्म की कमाई की वजह से नहीं है.

‘टॉक्सिक’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 101.10 करोड़ रुपये नेट की शानदार शुरुआत की थी. लेकिन इसके बाद फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली. पहले हफ्ते के आखिर तक फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन करीब 229.60 करोड़ रुपये बताया गया.

अब ‘रामायण’ में यश ने जिस तरह का दांव लगाया है, वह उनके लिए फिक्स 100 करोड़ रुपये की फीस से भी ज्यादा फायदे वाला साबित हो सकता है, बशर्ते फिल्म साउथ मार्केट में धमाकेदार कमाई करे.

यश के लिए रावण का किरदार ही नहीं, पूरा बिजनेस दांव पर!

‘रामायण’ में यश सिर्फ रावण का किरदार नहीं निभा रहे हैं। वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के जरिए इस प्रोजेक्ट से को-प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हैं. ऐसे में साउथ के थिएट्रिकल राइट्स अपने पास रखना उनके लिए एक बड़ा बिजनेस मूव माना जा रहा है. अगर फिल्म का क्रेज कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे बाजारों में जबरदस्त रहा, तो यश की कमाई काफी बड़ी हो सकती है.

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दूसरी तरफ, अगर फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती है, तो इसका रिस्क भी यश के हिस्से में आएगा. यानी इस बार मामला सिर्फ ‘100 करोड़ लो और निकलो’ वाला नहीं है, बल्कि एक्टर ने फिल्म की सफलता पर दांव लगाने का फैसला किया है.

रणबीर बनेंगे राम, यश होंगे रावण

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. वहीं यश को रावण के रोल में देखा जाएगा और सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा.

रामायण का पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है, जबकि भारत में इसकी रिलीज 8 नवंबर बताई गई है. फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा.

अब देखने वाली बात ये होगी कि यश का ये बड़ा बिजनेस दांव कितना सफल होता है. अगर ‘रामायण’ साउथ में बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा देती है, तो फिक्स 100 करोड़ की फीस छोड़कर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेना यश के करियर के सबसे बड़े कमाई वाले फैसलों में शामिल हो सकता है.

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